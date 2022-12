ALBO D’ORO DEI MONDIALI/ Argentina e Francia sognano la terza Coppa

ALBO D’ORO MONDIALI: FRANCIA ARRIVA DA CAMPIONE DEL MONDO IN CARICA

Argentina e Francia, domenica prossima alle ore 16 a Lusail, si giocheranno il titolo Mondiale nella finalissima di Qatar 2022. Una sfida che qualunque sia l’esito farà la storia, con due grandi del calcio che cercano l’ennesimo trionfo e il loro nome nell’Albo d’oro dei Mondiali. Soprattutto, comunque vada si sa già che chi alzerà la Coppa del mondo al cielo metterà in bacheca il suo terzo trofeo. Due infatti i trofei conquistati a testa sia per l’Argentina, nel 1978 e nel 1986, sia per la Francia che ha conquistato i titoli nel 1998 e nel 2018, nell’ultima edizione disputata.

I transalpini infatti arrivano all’appuntamento da campioni del Mondo in carica, dopo aver superato un girone con Australia, Danimarca e Tunisia (che ha inflitto finora l’unica sconfitta nel cammino dei Bleus) e aver battuto la Polonia negli ottavi, l’Inghilterra nei quarti e il Marocco in semifinale. L’Argentina, dopo aver iniziato il suo cammino con una sconfitta contro l’Arabia Saudita, ha battuto nel girone Messico e Polonia e nella fase a eliminazione diretta Australia, Olanda e Croazia.

ARGENTINA E FRANCIA, L’ALBO D’ORO E I SUCCESSI MONDIALI

L’Argentina si è laureata campione del mondo per la prima volta nell’edizione disputata in casa nel 1978. Finale al Monumental di Buenos Aires contro l’Olanda, che pareggiò con Dick Nanninga il vantaggio di Kempes e al 90′ colpì un clamoroso palo con Rensenbrink. Ai supplementari la spuntò l’Albiceleste con le reti ancora di Kempes e di Bertoni. Nel 1986 a Città del Messico la scena si è ripetuta con Diego Armando Maradona che alzò la coppa grazie al 3-2 alla Germania Ovest: decisivo un gol di Burruchaga.

La Francia nel 1998 ospitò il Mondiale e superò un complesso quasi secolare battendo il Brasile allo Stade de France di Saint Denis con un 3-0 firmato da una doppietta di Zinedine Zidane (entrambe le reti di testa) e al definitivo 3-0 di Emmanuel Petit. Nel 2018, nell’edizione di 4 anni fa in Russia, spettacolare 4-2 alla Croazia allo stadio Luzniki di Mosca, con i Bleus campioni del mondo grazie a una autorete di Mandzukic e ai gol di Griezmann, Pogba e Mbappé.

MONDIALI, L’ALBO D’ORO COMPLETO DEI MONDIALI DI CALCIO

Di seguito l’albo d’oro completo dei Mondiali di calcio, giunti quest’anno alla sua ventiduesima edizione. 1930 – Uruguay (vs Argentina); 1934 – Italia (vs Cecoslovacchia); 1938 – Italia (vs Ungheria); 1950 – Uruguay (vs Brasile); 1954 – Germania (Ungheria); 1958 – Brasile (vs Svezia); 1962 – Brasile (vs Cecoslovacchia); 1966 – Inghilterra (vs Germania); 1970 – Brasile (vs Italia); 1974 – Germania (vs Olanda); 1978 – Argentina (vs Olanda); 1982 – Italia (vs Germania); 1986 – Argentina (vs Germania); 1990 – Germania (vs Argentina); 1994 – Brasile (vs Italia); 1998 – Francia (vs Brasile); 2002 – Brasile (vs Germania); 2006 – Italia (vs Francia); 2010 – Spagna (vs Olanda); 2014 – Germania (vs Argentina); 2018 – Francia (vs Croazia).

