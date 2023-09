ALD Automotive I LeasePlan/ Con Lynk & Co per il noleggio a lungo termine dei privati in 7 Paesi Ue

NOLEGGIO A LUNGO TERMINE PER PRIVATI: L’ACCORDO ALD AUTOMOTIVE CON LYNK & CO

Una nuova offerta competitiva sbarca sul mercato automotive con un nuovo asset per il noleggio a lungo termine, questa volta per i privati: ALD Automotive I LeasePlan – leader globale nella mobilità sostenibile – ha lanciato insieme a Lynk & Co un servizio di noleggio a lungo termine per i privati in 7 Paesi europei: Germania, Spagna, Italia, Francia, Paesi Bassi, Belgio e Svezia. Da un lato l’azienda che da anni perfeziona il mercato delle auto sostenibili, dall’altro la casa automobilistica made in Cina & Svezia del Gruppo Geely Automobile, insieme per il progetto di noleggio a lungo termine con costi ridotti e competitività al top.

In qualità di mobility partner privilegiato dal 2021, ALD Automotive I LeasePlan già fornisce soluzioni di noleggio white-label ai clienti aziendali di Lynk & Co nei suddetti Paesi; ora però con questa nuova offerta che assieme mira a unire sostenibilità e valore, si amplia la gamma di soluzioni per i privati cittadini. L’accordo rende infatti possibile l’accesso ad una mobilità più flessibile: l’offerta consente ai clienti di tutta Europa di beneficiare dei veicoli Lynk & Co 01 per periodi di tempo più lunghi, segnando un significativo passo avanti nel soddisfare le diverse esigenze e gli stili di vita urbani dei consumatori.

“RIVOLUZIONE ELETTRICA E BUDGET RIDOTTI”: LA SFIDA DI ALD AUTOMOTIVE I LEASEPLAN

La nuova offerta tra ALD Automotive I LeasePlan e Lynk & Co permette di personalizzare al meglio la propria mobilità, potendo scegliere tra periodi di 3, 4 o 5 anni, assieme anche a pacchetti di pacchetti di percorrenza che vanno dai 10 mila ai 40 mila chilometri. Per l’intera durata del contratto stipulato, informa ALD, il noleggio viene gestito da ALD Automotive I LeasePlan che nel frattempo sta anche lavorando all’implementazione di un’offerta completamente digitale.

Soddisfatte le rispettive parti della nuova partnership nel settore automotive sostenibile: «Siamo lieti di ampliare la nostra proficua collaborazione con Lynk & Co attraverso il lancio di questa innovativa offerta di noleggio dedicata ai privati», dichiara Annie Pin, Chief Commercial Officer di ALD Automotive I LeasePlan. Condividendo l’impegno comune nell’accelerare la rivoluzione della mobilità elettrica, ALD porta avanti la «mission di guidare privati e imprese verso un mondo più sostenibile e connesso. In tale scenario, siamo convinti che offrire ai clienti una maggiore flessibilità contribuirà a incoraggiare l’adozione su larga scala di soluzioni all’avanguardia, più al passo con i tempi». Piena soddisfazione anche per Alain Visser, CEO di Lynk & Co: «Questa soluzione, nuova e competitiva, permette alla nostra community di avere accesso ai nostri mezzi premium partendo da un prezzo accessibile. Non solo quindi si adatta a diversi budget, ma sottolinea anche l’impegno di di Lynk & Co verso i nostri soci, rispettando le loro necessità con un occhio sempre attento alla sostenibilità».

