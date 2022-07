ALD2Life/ La soluzione di noleggio di ALD Automotive Italia per le auto usate

ALD Automotive Italia, azienda leader internazionale nelle soluzioni di mobilità elettrica e nel noleggio a lungo termine,ha deciso di destinare circa il 30% dei veicoli usati alla vendita o al noleggio per la clientela retail entro il 2025, per un totale di veicoli usati noleggiati pari a circa 125.000 unità, al fine di raggiungere gli obiettivi della strategia di Gruppo “Move 2025”. In questo contesto, l’azienda nel 2019 ha lanciato il servizio ALD 2Life, la soluzione di noleggio a lungo termine per le auto usate, a cui i privati guardano con grande interesse.

Oggi, infatti, sempre più persone cercano alternative all’auto di proprietà per rispondere alla loro necessità di muoversi e viaggiare. Per questo, forte della sua esperienza nel settore del noleggio a lungo termine, ALD Automotive Italia ha cercato soluzioni per andare incontro alle esigenze della propria clientela, oltre che per arginare la forte crisi del settore automotive legata all’approvvigionamento dei semiconduttori, testando nuovi prodotti e nuovi canali di distribuzione, proponendo offerte più flessibili e sartoriali e sperimentando formule più sostenibili dal punto di vista economico.

ALD 2Life, prodotto di punta dell’offerta ALD, con 4.000 ordini sottoscritti nel primo semestre del 2022 e una flotta circolante di circa 10.000 veicoli, ha raggiunto in questo periodo l’acme della sua storia. Un successo che mostra come il noleggio a lungo termine può rappresentare una valida alternativa rispetto all’acquisto di un’automobile. Questo trend è confermato anche dal report Dataforce sui dati del primo semestre 2022: il NLT Passenger Cars ha immatricolato 141.895 vetture al netto del rent to rent già visibile, crescendo di circa 4 punti in più rispetto al 2021.

ALD 2Life è pensato proprio in quest’ottica: tale soluzione ha vantaggi analoghi a quelli del noleggio di un’auto nuova, ma con un risparmio che può raggiungere il 20%. Il cliente ha tutti i servizi inclusi e in più l’opzione con anticipo zero su una vettura usata controllata e garantita da ALD Automotive Italia. Si tratta, infatti, di auto sicure che rientrano alla società di noleggio con pochi chilometri a seguito dell’utilizzo di un unico proprietario. Per i clienti il vantaggio è soprattutto economico, ma permette di ridurre notevolmente anche i tempi di consegna delle vetture.

