Alda D’Eusanio: “Laura Pausini mi ha querelato, voleva un milione”/ “Papa Francesco showman, non mi piace”

Alda D’Eusanio, giornalista e volto della conduzione, in una lunga intervista a Repubblica si racconta, partendo dal rapporto con Bettino Craxi: “Con Bettino c’era un’amicizia sincera e senza secondi fini. Tanto è vero che io ho iniziato ad avere successo quando Bettino è fuggito ad Hammamet. Guardi, se era per i socialisti sarei stata a pulire i cessi al Tg2 per sempre”. E lei non ha dubbi: “Penso che Bettino sia stato ucciso. Lui è morto di crepacuore. Sì è vero, aveva tanti acciacchi come il diabete, ma è morto di crepacuore e dispiacere. Il nostro paese è stato profondamente ingiusto con Bettino. Tutto è stato causato dalla sua grande sincerità. Lui disse davanti a tutto il Parlamento che la politica costava e che tutti avevano dovuto ricorrere al finanziamento illecito. Tutto il sistema era corrotto, per il fatto di averlo detto e denunciato lo hanno condannato a morte”.

Riguardo la Meloni, invece, la conduttrice spiega: “Devo dire che mi piace anche se ha idee opposte alle mie. Però le riconosco una capacità che oggi in pochi hanno e questo è un peccato perché non ha una controparte”. Non si può dire che abbia invece simpatie per quanto riguarda Papa Francesco: “Sono molto credente, ma non praticante. Ci credo, ho fede, una fede molto personale. Nel senso che se devo parlare col padre eterno ci parlo direttamente, non ho bisogno di andare a sentire le messe. Ho una fede molto laica. Papa Francesco non mi piace. È troppo a favore di telecamere e macchine fotografiche. Molto showman”.

ALDA D’EUSANIO: “DOPO IL GF VIP? BASTA REALITY”

Tra i concorrenti di un GF Vip, Alda D’Eusanio venne squalificata per aver riportato un pettegolezzo su Laura Pausini e su presunte violenze da parte del marito. A Repubblica, spiega: “Quella era una diceria non vera, una di quelle chiacchiere che escono nel nostro ambiente tanto è vero che io ho detto “pare”, “dicono che”. Lei mi ha querelata, all’inizio mi aveva chiesto un milione di euro. Però mi sono tanto scusata e non lo ridirei”. Tutto ciò l’ha portata a dire “Basta reality. Va bene che sono cretina, ma preferisco essere cretina una volta al giorno e non tutto il giorno”.

Le parole della giornalista avevano portato il GF Vip ad optare per l’esclusione dal gioco della concorrente. Paolo Carta e Laura Pausini avevano deciso di querelare la conduttrice: “Troviamo assurdo che sia consentito dire cose così false e gravi nell’ambito pubblico e in questo caso di una trasmissione televisiva. Nessuno può permettersi di attribuirci cose che sono lontane anni luce dal nostro modo di vivere, di educare e di rapportarci all’interno della nostra famiglia“.











