Aleksandra Soldatova contro la bulimia/ Campionessa ginnastica ritmica: “È terribile”

La campionessa di ginnastica ritmica Aleksandra Soldatova ha combattuto contro la bulimia per due anni e ha deciso ora di dire la sua in merito. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, nella sua versione online, la ragazza ha sottolineato: “Per me parlarne è molto difficile. Oltre agli infortuni strettamente sportivi avevo anche un’altra malattia. Mi ha condizionato. Affrontare la bulimia in maniera facile è davvero impossibile. La mia vita era divisa costantemente tra lo sport e la lotta contro questa malattia”. Sono parole che colpiscono anche e soprattutto se si considera che ci troviamo di fronte a una ragazza che oggi ha appena 21 anni e che quando è stata colpita da questo problema era ancor più giovane.

Aleksandra Soldatova contro la bulimia: la sua carriera

Ma andiamo a scoprire più da vicino chi è realmente Aleksandra Soldatova, la campionessa di ginnastica ritmica che ha raccontato la sua lotta contro la bulimia. Nata a Sterlitamak il primo giugno del 1998 la ragazza è membro dal 2014 della nazionale senior individuale. In carriera ha raccolto ben 9 medaglie d’oro, 7 d’argento e 1 di bronzo tra Mondiali, Europei ed Europei juniores. A sei anni fu convinta dalla madre a iniziare a fare ginnastica ritmica alla Pushkino sotto il distretto di Mosca. Fu notata da Anna Shumilova e dunque andò a provare una nuova esperienza alla Dinamo Dmitrov.

