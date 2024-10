Nella serata di oggi andrà in onda il film – con protagonista Lady Gaga – ‘House of Guggi‘ che ripercorrerà l’omicidio di Maurizio Gucci ordito dall’ex moglie Patrizia Reggiani e proprio in questo momento molti potrebbero chiedersi chi sono e che fine hanno fatto Alessandra e Allegra, le uniche due figlie della coppia che hanno vissuto in primissima persona quei tragici momenti – e le lunghe battaglie legali che ne seguirono -, ma anche (poco prima dell’omicidio) tutto l’alterco tra i loro genitori che portò al divorzio siglato nel 1993.

Partendo proprio dal caso di cronaca, è interessante ricordare che fin dai primissimi momenti le figlie di Maurizio Gucci e Patrizia Reggiani si dissero totalmente certe che la loro madre non poteva c’entrare nulla con la morte del padre: lo ribadirono a gran voce subito dopo l’omicidio, ma anche nel 2002 quando si aprì il processo; per poi cambiare drasticamente idea dopo le tre condanne contro la Reggiani. Da quel momento sappiamo per certo che i rapporti tra madre e figlie si sarebbero deteriorati al punto che oggi non risulta abbiano più alcun canale comunicativo attivo, tanto che la madre non avrebbe mai neppure conosciuto nessuno dei suoi nipotini.

Tornando al succo dell’articolo, su Alessandra e Allegra sappiamo ben poco dato che – forse anche a causa del circo mediatico che si creò attorno a quello che è a tutti gli effetti uno dei casi di cronaca più famosi del bel paese – hanno sempre preferito condurre la loro vita privata ben lontane dei riflettori: è certo – nel frattempo – che la prima è nata nel 1976 e la seconda nel 1981, entrambe in quel di Milano dove hanno anche trascorso buona parte della loro infanzia.

Le figlie di Maurizio Gucci e Patrizia Reggiani hanno poi seguito strade molto diverse una dall’altra perché mentre Alessandra ha deciso di seguire – grosso modo – la strada del padre fondando la sua etichetta di moda AG, Allegra si è laureata in Giurisprudenza (ma non sappiamo se abbia mai praticato la professione). Entrambe – inoltre – sono sposate: la primogenita con tale ignoto Federico, mentre la secondogenita con Enrico Barbieri che pare averle dato anche almeno un figlio.