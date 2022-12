Alessandra Matteuzzi, insulti continui sui social “Se l’è cercata”/ Pronte le querele

La povera Alessandria Matteuzzi, la donna di 56 anni uccisa dall’ex fidanzato Giovanni Padovani, continua ad essere presa di mira dagli hater con insulti di ogni tipo. C’è chi scrive “Non era una santa neppure lei”, passando da “Comunque come andava conciata”, arrivando ad un classico come: “Chissà cosa gli ha fatto per arrivare a questo”. A porre luce sulla vicenda è il quotidiano Repubblica, che sottolinea come la famiglia abbia deciso di denunciare 25 hater, ma sarebbe pronta, tramite l’avvocato Chiara Rinaldi, a nuove querele.

Tra i messaggi incriminati ve ne è anche uno appartenente al direttore regionale della Croce Bianca, poi sospeso, che su Facebook scrive: “Comunque anche lei come andava conciata, ovvio che il ragazzo era geloso”, per poi aggiungere: “Comportatevi più sobriamente come le nostre nonne non siate scostumate e provocanti e gran parte delle aggressioni saranno evitate, la colpa prima di tutto è del mondo di oggi totalmente fuori controllo, la donna fa l’uomo e viceversa, ma dove siamo arrivati?”. Un altro utente scrive: “Ciò è dovuto più che altro alla sindrome da crocerossina che hanno molte donne, non dico sia un male ma è pericoloso”. E ancora: “gesto brutale ovviamente…ingiustificabile ma lei santarella non era secondo me… ciò nonostante non giustifico un gesto simile”. Ma anche: “Semplicemente ridicola e finta”. Nessuna solidarietà anche da parte delle donne, visto che Alessandra Matteuzzi è presa di mira anche da coloro che dovrebbero essere in prima per difenderla: “Mi dispiace per lei ma a 57 anni (56, ndr) ti metti con un ragazzino di 26 anni (27, ndr)? Poteva essere suo figlio bisogna usare il cervello”. Un’altra scrive: “Bona basta una santa non era neppure lei”.

ALESSANDRA MATTEUZZI, INSULTI DEGLI HATER: UN PO’ DI COMMENTI IMBARAZZANTI

Ma non finisce qui: “Un’altra Santa…chissà che ha fatto per arrivare a tutto ciò, sicuramente l’avrà tradito”, “Mi danno fastidio i commenti su di lei come fosse madre Teresa di Calcutta”. C’è chi giustifica in qualche modo Padovani: “si vedeva che non era una persona per bene…Chissà cosa gli avrà combinato per arrivare a quel punto…”, “Entrambi ammalati, lei che esce con i ragazzini, lui che esce con una 60enne”. “Ne conosco di donne così che arrivano ad usarti come zerbino finché non sprofondi nella merda e loro godono, in questo però lui ha pensato bene di fargli capire che ci vuole rispetto, purtroppo per lui è andato oltre e adesso si è rovinato la vita”.

Infine un altro grande classico: “Però un po’ di colpa la dò (sic) alle donne di oggi che mostrano troppo il corpo e poi trovano i pazzi. Vedo adolescenti allo sbando e dopo piangono”, “E’ così evidente che sono due persone mentalmente disturbate”. Alessandra Matteuzzi era una donna che si curava e a cui piaceva fotografarsi e vestire in un certo modo, e solo per questo continua ad essere insultata e dileggiata via social da quando ha perso la vita in maniera atroce.











