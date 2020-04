Alessandra Mion, moglie di Ernest Knam/ Chi è la ‘dolce’ metà del Re del Cioccolato

Si chiama Alessandra Mion la dolce metà di Ernrest Knam. I due stanno insieme dal 2009, grazie ad una amica comune che li ha fatti conoscere convinta che tra loro potesse sbocciare l’amore. “Eppure io non sapevo nemmeno chi fosse Ernest Knam”, ha confessato Alessandra in una vecchia intervista. Oggi, domenica 12 aprile, suo marito Ernest Knam è ospite di Mara Venier a Domenica In. In una lunga intervista racconterà alcuni episodi della sua carriera e forse anche la prima scintilla sentimentale con l’attuale moglie. Alessandra Mion, pur essendo una donna di carattere, ha preferito rimanere al fianco del “re del ciocccolato” in maniera discreta, evitando di finire al centro dei rumors mediatici. E’ chiaro però che con un marito così popolare, i curiosi del gossip si interroghino su chi sia la donna che stregato il cuore del severo giudice di Real Time.

Alessandra Mion, moglie Ernest Knam: ecco come si sono conosciuti

Alessandra Mion, moglie di Ernest Knam, ha snocciolato in diverse occasioni le simpatiche dinamiche riguardanti il primo incontro con il famoso pasticcere. All’epoca, nel 2009, lei non aveva idea di chi fosse. Quando ha scoperto le sue capacità in cucina si è subito lasciata conquistare, con una gustosissima mousse di mango che Ernest Knam ha portato ad una cena: “Tra gli avanzi della cena che ci dividemmo a me toccò proprio quello, buonissimo”, il ricordo di Alessandra Mion. Dopo la scintilla un nuovo incontro, la nascita di un sentimento, fino alle nozze avvenute un anno dopo, a giugno 2010 a Milano con un lussuosissimo pranzo al Four Season. Dall’amore al business, Alessandra Mion da diversi anni collabora con Ernst, occupandosi della gestione del negozio, degli appuntamenti importanti e della comunicazione.



