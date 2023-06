Alessandra Mussolini: “Registrare ogni tipo di famiglia in Ue”/ M5s: “Siamo con te”

“I diritti dei bambini prescindano del concepimento”: così Alessandra Mussolini nel rilanciare la proposta di registrare ogni tipo di famgilia in Unione europea. L’esponente di Forza Italia ha presentato un emendamento alla relazione del Parlamento europeo sui diritti umani, raccogliendo diversi applausi dalla sinistra, a partire dal Movimento 5 Stelle: “Noi ci siamo”, l’appoggio dei grillini.

“Gli Stati membri registrino gli atti di nascita indipendentemente dal modo in cui il figlio è stato concepito o è nato e dal tipo di famiglia da cui proviene, sia esso figlio di un genitore unico, di una coppia di fatto, di una coppia sposata ivi compreso il figlio con due genitori dello stesso sesso o adottato a livello internazionale in uno Stato membro da uno o due genitori”: questo il testo dell’emendamento presentato da Alessandra Mussolini e destinato a riaccendere la discussione.

Alessandra Mussolini: “Registrare ogni tipo di famiglia in Ue”

“L’utero della donna non è di diritto pubblico è un organo nostro, privato, personale, del nostro corpo. Il diritto può solo lambire l’isola della famiglia. Non possiamo inserirci troppo in quello che è il nucleo familiare, i bambini devono essere difesi da tutto e da tutti”, ha aggiunto Alessandra Mussolini come riportato dall’Agi. L’esponente di FI ha sottolineato che l’Europa deve fungere proprio da stimolo, replicando a chi le chiedeva della compatibilità delle sue posizioni rispetto alle politiche messe in atto dal governo italiano: “Dalla sua nascita Forza Italia è sempre stato un partito laico, libertario e garantista. Quindi, ci possono essere vari componenti da una parte e dall’altra, ma io credo che la difesa dei minori sia sacrosanta”. Come anticipato, il M5s ha speso parole di elogio nei confronti di Alessandra Mussolini. Così l’europarlamentare Laura Ferrara: “Finalmente dalla destra si leva una voce a favore dei diritti umani, dell’uguaglianza e della libertà, valori non negoziabili e sanciti nei Trattati dell’Unione europea. Il Movimento 5 Stelle sosterrà l’emendamento presentato dall’europarlamentare Alessandra Mussolini sul riconoscimento di tutti i figli a prescindere da come siano stati concepiti e lo voterà in commissione Libertà Civili del Parlamento Europeo”. E ancora: “Auspichiamo che quella della Mussolini non sia una voce isolata ma che sempre più esponenti della destra dimostrino di avere a cuore gli interessi superiori dei bambini e dei loro genitori. Forza Italia che farà adesso? Si schiererà dalla parte dell’estrema destra omofoba o da parte delle libertà civili?”.

