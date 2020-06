Alessandro Borghese / “Non ho uno stile, voglio far felice la gente” (Tv Talk)

C’è anche Alessandro Borghese tra gli ospiti di Tv Talk. Il famosissimo ristoratore e conduttore di 4 Ristoranti porta un po’ di freschezza nel programma di Rai Educational condotto da Massimo Bernardini. Con la sua schiettezza e simpatia, Alessandro Borghese si racconta dopo i tanti successi ottenuti in carriera televisiva e in ambito ristorazione. Elementi che sembrano andare di pari passo: il ristoratore è infatti diventato un punto di riferimento per gli aspiranti cuochi, ma anche semplicemente per i tanti estimatori che lo hanno seguito nelle sfide disputate in tutta Italia tra chef e ristoratori agguerriti. Uno spirito battagliero che non trova spazio nel ristorante di Alessandro Borghese, dove il padrone di casa dice di lasciare spazio alle emozioni. Nei giorni scorsi su Twitter ha infatti detto che “la filosofia che guida il mio ristorante non è uno stile ma un’emozione che nasce in chi viene a trovarmi, voglio far felici i miei ospiti”.

Alessandro Borghese, record su record con 4 ristoranti

Alessandro Borghese è riuscito a frantumare ogni record e questa stagione televisiva, la chiude con emozioni, ricordi e sorrisi sinceri che porterà sempre nel cuore. Lo ha ammesso il conduttore stesso in un ‘cinguettio’ affidato a Twitter, dove ha salutato i protagonisti di 4 Ristoranti e il pubblico che lo ha seguito amorevolmente: “E’ stata unna stagione di record, con tante emozioni e sorrisi sinceri! Lo so che avete già prenotato in tutti i ristoranti di #Ale4Ristoranti Hahahahaha”. Con la sua allegria social e la sua competenza, Alessandro Borghese è diventato un vero e proprio influencer. In tanti gli scrivono e gli chiedono pareri, cercando di imparare il mestiere da un big della cucina italiana.



