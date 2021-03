Alessandro Cecchi Paone vs Walter Zenga/ “Sei scemo o vuoi che ti quereli? Buzzurro!”

Scintille tra Walter Zenga e Alessandro Cecchi Paone a “Live Non è la D’Urso” in merito ai vaccini anti Covid. «La domanda è: sai quanti milioni di persone hanno fatto il vaccino Sinopharm cinese da questa parte del mondo? Tantissimi, perché è il vaccino più usato in Asia», dice l’ex portiere in collegamento da Dubai. «E chi te lo dice quanta gente è morta o si è ammalata? Devi passare dall’Ema, ci sono delle regole», la replica del giornalista. «Ma dai, facciamo i bravi, non diciamo stupidaggini», ribatte Walter Zenga. Questa risposta lo fa infuriare: «Non ti permettere! Siamo un posto civile. C’è l’Ema che dice se il vaccino è sicuro o no». In sottofondo si sente l’allenatore che dice: «Mi permetto perché non sei mai uscito da Milano».

Ma nel frattempo si inserisce anche Giuseppe Cruciani: «Mica sono dei pazzi a Dubai». Alessandro Cecchi Paone non ci sta: «Vai a vedere come trattano i filippini e i camerieri». Allora Zenga lo attacca: «Ma cosa stai dicendo? Se non sei neppure uscito dalla Barona!».

ALESSANDRO CECCHI PAONE, LITE CON WALTER ZENGA

«Ma tu sei scemo o vuoi che ti quereli?», attacca Alessandro Cecchi Paone a “Live Non è la D’Urso” rivolgendosi a Walter Zenga che è collegato da Dubai da dove racconta di essere stato sottoposto alla vaccinazione e di stare bene. «Fai il bravo», replica l’ex portiere. La lite va avanti, anche con toni molto accesi: «Ti querelo? Non parlare di scienza e parla di pallone, ignorante! Buzzurro». Interviene allora la conduttrice che prova a riportare la calma: «Alessandro, per favore!». Allora Alessandro Cecchi Paone prova a giustificarsi con Barbara D’Urso: «Non è titolato per parlare di vaccini».

Ma Walter Zenga non ci sta ad essere attaccato: «Sei titolato tu, parlaci tu». La conduttrice non ci sta e quindi sbotta con i suoi toni: «Abbassiamo i toni!». Quando però capisce che non è possibile riportare la calma “chiama” la pubblicità per chiudere il dibattito che si era fatto troppo acceso, in particolare tra Alessandro Cecchi Paone e Walter Zenga.

