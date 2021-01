Billy Costacurta, marito Martina Colmbari/ “L’ho tradito con Valerio Morabi ma poi…”

Billy Costacurta e Martina Colombari sono sposati dal 2004 ma tra loro non è stata sempre tutta e fiori. I due si sono sposati con un matrimonio da sogno e si sono messi insieme quando lei aveva solo 27 anni ed è per questo che poi è arrivata la turbolenza arrivando sull’orlo di un divorzio soprattutto quando Martina Colombari lo ha tradito. A rivelarlo è stata lei stessa in un’intervista a Verissimo in cui l’ex Miss Italia ha rivelato i dettagli della loro crisi: “Dopo sette anni di fidanzamento io e Billy abbiamo vissuto una crisi. Ci siamo messi insieme che io avevo solo vent’anni e a 27 ero un pò cambiata. Ci eravamo troppo abituati l’uno all’altra, troppo presi ognuno dal proprio lavoro e abbiamo perso il controllo della situazione”.

Martina Colombari ha ammesso di aver tradito il marito Alessandro Costacurta e…

La stessa Martina Colombari ha rivelato di aver ceduto ai complimenti e alle avances di un uomo vivendo un breve flirt con Valerio Morabito ma ci ha tenuto anche a precisare che il marito non l’ha mai tradita però ha saputo perdonarla. Per fortuna però tutto è andato bene. Insieme hanno voltato pagina e nella loro vita è arrivato il piccolo Achille. Da allora in poi non si è più parlato di crisi e di altro ma lei nel suo libro dal titolo “La vita è mia” ha rivelato una serie di dettagli sulla sua prima volta con Alberto Tomba ma anche quelli che sono le caratteristiche del suo Billy Costacurta che l’hanno fatta innamorare.



© RIPRODUZIONE RISERVATA