Alessandro De Santis è morto: era Lillo in “Johnny Stecchino”/ L’addio di Benigni

Morto Alessandro De Santis

Alessandro De Santis che il pubblico italiano ha conosciuto come Lillo nel famoso film di Roberto Benigni dal titolo Johnny Stecchino è venuto a mancare a 50 anni. L’uomo era affetto dalla sindrome di Down e, nel 1991, aveva avuto la possibilità di recitare accanto ad un mostro sacro del cinema italiano come Roberto Benigni che lo aveva scelto per affiancarlo nel film che, ancora oggi, ogni volta che viene trasmesso in tv, riscuote un grandissimo successo.

"Luigi Strangis di Amici 21 fuori dal Festival di Sanremo 2023"/ L'indiscrezione bomba!

Alessandro De Santi, in Johnny Stecchino, interpretava Lillo, un ragazzo con la sindrome di Down con cui il personaggio interpretato da Roberto Benigni interagiva spesso dando vita a divertenti siparietti. Oggi, purtroppo, la notizia della sua scomparsa.

Roberto Benigni e la lettera per la scomparsa di Alessandro De Santis

A diffondere la notizia della morte dell’attore è stata la sua famiglia che ha anche fatto sapere che i funerali si terranno giovedì 4 agosto nella chiesa di San Frumenzio a Roma.. La famiglia di Alessandro De Santis, inoltre, ha raccontato di aver ricevuto una lettera di cordoglio da parte di Roberto Benigni che ha voluto dimostrare la propria vicinanza per la perdita dell’attore.

Maria Tona: "Chirurgia estetica? Sono rifatta"/ L'ex Uomini e Donne annuncia...

“Abbiamo ricevuto anche una lettera di cordoglio da Benigni e questo ci ha molto colpito”, hanno riferito i familiari di De Santis come riferisce TgCom24.

LEGGI ANCHE:

Soleil Sorge e il like 'contro' Giacomo Urtis/ Fan attaccano “Che amica”, lui spiazza tutti!

© RIPRODUZIONE RISERVATA