Alessandro Di Battista papà bis/ Video, Sahra Lahouasnia incinta: “Piccolo fagiolino”

“Oops, l’abbiamo fatto di nuovo”: è con queste parole che Sahra Lahouasnia, compagna di Alessandro Di Battista, ha dato un lietissimo annuncio. L’esponente del Movimento 5 stelle e la sua compagna attendono il loro secondo figlio. Ad accompagnare la citazione di Britney Spears, c’è una dolce foto in cui la trentatreenne di origini franco-algerine indossa una canottiera nera arrotolata fin sotto il seno e mostra il pancino che il piccolo Andrea, primo figlio della coppia, le bacia. “Piccolo fagiolino, tuo fratello maggiore ti ama già tantissimo”, ha scritto ancora la Lahouasnia, palesando tutta la sua felicità per questo arrivo. Poco dopo anche Alessandro Di Battista ha annunciato la sia grande gioia nel diventare papà per la seconda volta.

Alessandro Di Battista papà bis: il secondo figlio è un maschietto!

“Anche una sera di qualche mese fa… siamo rimasti a casa” ha ammesso sul proprio profilo Instagram l’ex leader del Movimento 5 Stelle. Con l’annuncio arriva poi un video in cui, con tanto di palloncino e coriandoli colorati, ha rivelato il sesso del nascituro. Si tratta di un altro maschietto che allarga, dunque, il nucleo familiare a 4. Come Andrea, primogenito nato nel settembre 2017, anche il secondo arrivato sarà dunque un bambino. Una grande gioia per la coppia che ha deciso di rendere pubblico il lieto evento. Non sono mancati i tantissimi messaggi di auguri sui social: “Siete una famiglia splendida, tanti auguri” hanno scritto in tanti, per celebrare questo momento per la coppia così speciale.





© RIPRODUZIONE RISERVATA