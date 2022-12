Alessandro Egger con Tove Villfor, Ballando con le stelle 2022/ Intesa da “vera coppia”

Alessandro Egger con Tove Villfor, Ballando con le stelle 2022

Alessandro Egger e Tove Villfor parteciperanno alla prima finale di Ballando con le Stelle 2022, quella che porterà ai ripescaggi in vista della finalissima di settimana prossima. Il pubblico lo vorrebbe vincitore, perché con garbo ogni volta porta sulla pista una sferzata di energia rigenerante. Alessandro ha la musica dentro, più volte ha detto che ballando lo sta aiutando molto a superare le sue pare, ma il passato torna sempre ad insediarlo. Intanto sono arrivate buone notizie per l’attore, intervistato sda Rtl 102.50 ha spoilerato che presto lascerà la capitale della moda, Milano che lo ha ospitato per molti anni, per trasferirsi a Roma dove condurrà un nuovo programma tv.

YLENIA CARRISI FIGLIA ALBANO E ROMINA/ Le sorelle Cristel e Romina: "Il dolore..."

Tre Tove e Alessandro si è acceso il fuoco in pista, lo hanno dichiarato dalla Bortone nel programma “Oggi è un altro giorno”. Più volte la ballerina ha difeso il suo allievo, se deve cambiare modo di essere per accontentare Selvaggia, non è accettabile. Lei ha conosciuto Alessandro, ci trascorre molto tempo insieme ed è così come si mostra, senza filtri. In questo cammino entrambi si stanno aiutando a superare le proprie paure, la loro storia non è evidente, ma il pubblico percepisce che tra loro la complicità non manca. Nella finale Tove e Alessandro dovranno interpretare Rome o e Giulietta sulle note di una rumba. Egger dovrà mettere da parte la sua energia e cimentarsi in qualcosa di più sensuale. Finora ha dimostrato di saper ballare ed è l’unico che potrebbe insediare Garko.

Rosanna Banfi con Simone Casula, Ballando con le stelle 2022/ Grande impegno, ma...

Ballo a sorpresa per Alessandro Egger e Tove Villfor non ferma la coppia

Nella puntata di Ballando con le Stelle 2022 del 2 dicembre Alessandro Egger e Tove Villfor hanno dovuto ballare su una musica a lui sconosciuta, il ragazzo ha capito cosa stava ballando e come sempre ha riempito la pista con la sua energia. Alla fine delle esibizioni, l’attore ha fatto la migliore performance e la Smith gli ha assegnato un bonus di 10 punti. Nella puntata odierna ai concorrenti è stato chiesto di realizzare una coreografia che riguardasse un aspetto particolare del loro passato. Egger e Villfor hanno costruito la coreografia sul tema dell’abbandono. Carolyn ha apprezzato molto la complicità che c’è tra i due ballerini, Canino ha chiesto contenuti più leggeri. A Selvaggia è piaciuta l’esibizione ma è tornata ad attaccare Egger ritenendolo “finto”. La coppia ha ottenuto 47 punti che aggiunti ai 10 del bonus hanno totalizzato 57 punti. Nonostante abbia ottenuto un punteggio alto non gli è bastato a fine puntata a superare il “cono d’ombra”, difatti è andato allo spareggio con Iva Zanicchi e Rosanna Banfi. Al telesocial è riuscito a vincere e a volare dritto in finale.

Alessandro Egger: fidanzata e rapporto con i genitori/ "Pensa di non essere amato..."

Alessandro prima di lasciare la pista è stato invitato da Milly a guardare un video. Sua nonna gli ha mandato un messaggio, dicendogli di non dare ascolto a chi non crede alla sua sofferenza, è sopravvissuto a tutto questo, sta dimostrando di essere forte ed è il più bravo di tutti. Egger ancora soffre dell’abbandono che ha subito e di essere stato sbattuto fuori di casa dalla madre e aver dormito su una panchina insieme ai senza tetto. A Selvaggia Lucarelli il passato doloroso del ragazzo non interessa, più volte lo ha accusato di recitare un ruolo da soap opera. Lui sa ballare e questo basta, non ha bisogno di arricchire le sue performance di pianti, abbracci e commiserazioni.











© RIPRODUZIONE RISERVATA