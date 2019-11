Alessandro Graziani e Serena Enardu stanno insieme?/ Lui: “Il legame continua ma..”

Cos’è accaduto tra Serena Enardu e il tentatore Alessandro Graziani dopo Temptation Island Vip? Sono in molti a chiederselo visto quanto accaduto poi sul finale. Serena e Pago, infatti, si sono lasciati, anche dopo aver visto l’importante avvicinamento tra la Enardu e Alessandro. Ma i due, dopo Temptation, hanno continuato a vedersi e conoscersi? Graziani, alle pagine del Magazine di Uomini e Donne racconta: “E’ una domanda che mi viene fatta spesso, ma a cui solitamente preferisco non rispondere, perché non reputo che sia arrivato il momento per poter definire il nostro rapporto.” Così svela che i rapporti effettivamente continuano: “La verità è che io e Serena ci siamo sentendo con frequenza, ma per ora non c’è nulla di definito. Il nostro legame, però ha sicuramente dimostrato di andare oltre il contesto che abbiamo vissuto, confermando quella sintonia che appartiene a due persone che si capiscono indipendentemente dalla situazione che vivono.”

Serena Enardu e Alessandro Graziani: la storia continua dopo Temptation Island Vip?

Effettivamente il feeling tra Serena Enardu e il tentatore Alessandro Graziani ha avuto seguito anche dopo Temptation Island Vip. “Subito dopo la fine del programma ci siamo avvicinati tanto perché, sentendomi in parte responsabile della situazione difficile che Serena stava vivendo, ho voluto starle accanto al massimo delle mie possibilità.” Alessandro continua dichiarando che avrebbe piacere a frequentarla e stare con lei più spesso “Ma so che questo non è il momento e, adesso, è giusto rispettare i suoi tempi.” ammette. Anche perché un ostacolo c’è “La distanza geografica tra di noi non è d’aiuto, io sono a Sabaudia, lei a Cagliari, ma se prima di Serena per me era sempre stata un limite alla nascita di una relazione, oggi le dico che lascio che le cose facciano il loro corso senza pormi freni.”

