Alessandro Haber, moglie e figlia: Antonella Bavaro e Celeste/ “Unico e solo amore”

Antonella Bavaro, moglie di Alessandro Haber

Antonella Bavaro è la moglie di Alessandro Haber. I due attori si sono sposati il 15 settembre 2018 a Roma, in via del Cipresso, nel cuore di Trastavere. Al loro matrimonio ha partecipato più di 100 ospiti, tra amici e colleghi del mondo del cinema: Rocco Papaleo, Giuliana De Sio, Pupi Avati, Francesco Pannofino, Michele Placido, Giuseppe Tornatore e molti altri. Haber indossava un completo grigio, Antonella un lungo abito rosso. Intervistato da Caterina Balivo in una puntata di “Vieni da me”, Alessandro Haber ha definito la moglie Alessandra Bavaro “una donna meravigliosa, una bravissima attrice”.

E ha aggiunto: “Ci siamo sposati l’anno scorso, ma siamo felici ognuno a casa propria. Siamo sempre insieme anche se viviamo in case separate. Non finirò mai di ringraziarla, mi ha regalato mia figlia Celeste”.

Alessandro Haber e Antonella Bavaro hanno una figlia, Celeste, nata nel 2004. L’attore, classe 1947, è molto legato alla figlia: “Mia figlia Celeste è la cosa più bella del mondo. Senza di lei sarei un uomo solo”, ha detto nel salotto di Caterina Baliva qualche anno fa. E ha aggiunto: “Mia figlia Celeste mi rivolta come un calzino, non riesco a dirle di no. È stata una cosa inaspettata, che non avrei mai pensato. La sua nascita è stata incredibile”.

Celeste Haber compare spesso sul profilo Instagram del padre Alessandro che, lo scorso anno, in occasione del suo compleanno, le ha dedicato una dolce dedica: “Auguri di cuore unico e solo infinito amore della mia vita… I love you”. La moglie Antonella Bavaro, invece, non appare quasi mai negli scatti social del marito. L’attrice, invece, pubblica spesso foto insieme ad Haber: l’ultimo scatto della coppia risale a giugno 2021.

