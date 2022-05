Alessandro Iannoni/ Anche Edoardo Tavassi è convinto: “A Maria Laura non frega nulla”

La storia d’amore tra Alessandro Iannoni e Maria Laura De Vitis che sembrava sbocciare a L’Isola dei Famosi 2022 continua a essere argomento di dibattito tra i naufraghi. Sono sempre di più infatti quelli che non credono nella sincerità dei sentimenti della donna nei confronti del figlio di Carmen Di Pietro. E se quest’ultima era stata la prima a dare della avvisaglie ora si aggiunge anche Edoardo Tavassi che ha palesato i suoi dubbi sulla ragazza: “Non gliene frega niente di Alessandro“. Confessandosi con Nicolas Vaporidis il fratello di Guendalina ha specificato però di non dire queste cose alle spalle del giovane: “Mica è scemo, gliel’ho detto che deve stare in campana”. Addirittura si soffermerà poi a specificare: “Mi ha detto che anche lui lo sa”. I dubbi di mamma Carmen stanno diventando sempre più questione lapalissiana con la convinzione che arriverà prima o poi anche la chiara conferma da Maria Laura. Fatto sta che non c’è molto da stupirsi visto che all’interno dei reality show sono sorte sempre più situazioni particolari con rapporti di dubbia natura magari nati solo per attirare l’attenzione del pubblico e garantirsi la permanenza nel programma. Sarà così anche stavolta?

Isola dei Famosi 2022, pagelle 16A puntata/ Alessandro-Maria Laura, primi dissidi e..

Alessandro Iannoni frena le polemiche su Maria Laura De Vitis a L’Isola dei Famosi

Nell’arco della settimana pare però che il legame di Alessandro Iannoni con Maria Laura De Vitis a L’Isola dei Famosi si sia sempre più intensificato, abbiamo assistito a scene romantiche e di autentica complicità, dapprima con un pianto disperato di Iannoni, a cui prontamente la vincitrice del reality La Pupa e il Secchione ha dato supporto e consolazione, poi con un bacio tra i due. Il giovane appare comunque disorientato dalla presenza assidua della madre, Carmen Di Pietro, e dal desiderio eccessivo della giovane modella di imitare e assecondare la genitrice. Per evitare discussioni e malintesi, durante la puntata Alessandro ha dichiarato “Per evitare tutte queste tarantelle e vino sono stato chiaro sia con Maria Laura che con gli altri naufraghi che preferirei non andare oltre qui nel reality e vedere poi tornati in Italia cosa succederà”.

Carmen Di Pietro e Alessandro mangiano spaghetti senza permesso all'Isola/ Puniti? Ilary li grazia ma...

Alessandro: leader maschile e “di coppia” con Maria Laura De Vitis

Nella puntata de L’Isola dei Famosi del 13 maggio scorso Alessandro Iannoni è stato eletto leader maschile del gruppo quindi, oltre a essere esonerato dal televoto ha dovuto nominare pubblicamente un compagno e ha fatto il nome di Nick. Per quanto riguarda però la scelta dell’ultimo concorrente da mandare in nomination i due leader hanno avuto difficoltà nel trovare un accordo, dopo una breve consultazione, Maria Laura ha preso la parola e ha mandato Blind al televoto, scelta che ha lasciato Alessandro scontento e infastidito. Negli ultimi giorni il giovane sta soggiornando in una sorta di rifugio di coppia, per scelta della stessa Di Pietro, costretta durante la scorsa diretta per ottenere dei premi ha acconsentito a lasciare spazio ai due piccioncini. Riuscirà Alessandro a resistere al fascino di Maria Laura o ,lontano dagli occhi e dalle ingerenze della madre si lascerà sedurre? Proseguirà la loro love story, tanto da diventare un legame più serio oppure Iannoni cambierà opinione sulla nuova arrivata e assumerà atteggiamenti più graditi a mamma Carmen? Cosa accadrà in questi giorni di convivenza tra una diretta e l’altra? I commenti nei confronti di Alessandro sui social sono discordanti, c’è chi ama la sua giovinezza e apparente ingenuità e teme che la sua attrazione per Maria Laura possa farlo soffrire e chi invece sostiene che il suo atteggiamento sia il frutto di una strategia studiata a tavolino con la madre per mantenere alta l’attenzione nei loro confronti e quindi rischiare meno in caso di nomination.

LEGGI ANCHE:

Carmelina e Giuseppe, sorella e papà Alessandro Iannoni/ Dopo la rottura con Carmen..

© RIPRODUZIONE RISERVATA