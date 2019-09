Alessandro Leon, chi è il figlio di Raoul Bova?/ “Non vuole fare il raccomandato!”

Si chiama Alessandro Leon ed è figlio di Raoul Bova e Chiara Giordano. Oggi ha 19 anni eppure è totalmente sconosciuto al mondo dello spettacolo. Una scelta fatta proprio dallo stesso Alessandro che, al mondo dello spettacolo e della tv, predilige quello dell’arte. È lui il primogenito del noto attore e la sua ex compagna: è nato il 29 gennaio 2000, ed è il fratello di Francesco, nato sempre dalla coppia nel 2001. Alessandro Leon è appassionato di pittura, disegno e grafica e di recente ha tenuto la sua prima mostra, alla quale hanno chiaramente partecipato entrambi i suoi genitori. Un ragazzo con la testa sulle spalle e neanche molto social, come dimostra il suo profilo Instagram che conta circa 5 mila follower e risulta non aggiornato spesso.

Alessandro Leon Bova “non vuole fare il raccomandato!”

D’altronde, Raoul Bova lo ha ammesso a chiare lettere in una recente intervista: ai suoi figli, almeno fino ad oggi, il mondo dello spettacolo non interessa. Queste le sue parole: “Non vogliono fare i raccomandati. – ha dichiarato l’attore, oggi compagno di Rocio Munoz Morales dalla quale ha avuto due bambine – Fino a qualche tempo fa non volevano nemmeno che si sapesse chi era il papà. I miei figli non sanno cosa faranno da grandi. Gli ho spiegato che, anche se vivono in una condizione agiata, un giorno la madre e io non ci saremo più. Dovranno pur fare qualcosa per guadagnarsi da vivere”. E questa prospettiva non preoccupa affatto Alessandro Leon, che è pronto ad inseguire i suoi sogni e progetti di vita, ben distanti da quelli di papà Raoul.

