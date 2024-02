Alessandro Orrei, chi è l’attore di Mare Fuori 4/ Dalla fidanzata Giulia alla passione per i viaggi

Alessandro Orrei, chi è l’attore che interpreta Mimmo in Mare Fuori 4

Alessandro Orrei è uno dei protagonisti di Mare Fuori 4. Nato e cresciuto a Benevento, l’attore vive attualmente a Roma ma della sua famiglia non si sa molto. Il giovane attore ha iniziato a recitare come autodidatta appassionandosi alla recitazione dopo aver visto in tv diversi film. Ha così iniziato a studiare a Napoli con coach di teatro e cinema e, dopo il trasferimento a Roma, ha frequentato il seminario di recitazione di Alessandro Del Prete per poi specializzarsi all’Accademia di recitazione Magna Elegantia Schola.

“Cinofobia, paura dei cani una fobia da rispettare”/ L'esperta “Ecco come si può superare e da cosa deriva”

Il debutto al cinema è arrivato nel 2018 con il cortometraggio Magia Blu ma il grande successo e la popolarità arrivano nel 2021 quando viene scelto per interpretare Mimmo nella serie Rai “Mare Fuori”

Alessandro Orrei: il rapporto con la fidanzata Giulia

Pur essendo seguito su Instagram da più di 191mila followers, della vita privata di Alessandro Orrei si hanno poche informazioni. Tuttavia, tra i vari contenuti social spicca il video di una ragazza, Giulia, che pare sia la fidanzata. Di quest’ultima, tuttavia, non si sa nulla.

Elena Sofia Ricci, chi è l'ex compagna di Pino Quartullo/ Tre anni insieme, poi l'addio

Il giovane attore ha anche una grande passione per i viaggi, ama i gatti e preferisce utilizzare i social soprattutto per lavoro condividendo pochissimo della sua vita privata.











© RIPRODUZIONE RISERVATA