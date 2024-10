Chi è Alessandro Rausa: cavaliere amatissimo del trono over di Uomini e Donne

Alessandro Rausa è uno dei cavalieri più amati del trono over di Uomini e Donne. Arrivato nel programma di Maria De Filippi per cercare una signora con cui trascorrere le giornate in leggerezza, Alessandro si è fatto amare da Maria De Filippi, dalla redazione e da tutti i protagonisti della trasmissione per la sua eleganza e gentilezza. Nessuna parola fuori posto da parte di Alessandro che, nel corso delle varie puntate, ha anche speso belle parole per tutte le dame della trasmissione. Innamorato della musica di Vasco Rossi, Alessandro, nella redazione di Uomini e Donne, ha trovato una vera famiglia.

Maria Soledad: chi è la donna della segnalazione su Valerio a Uomini e Donne/ Schiaffo di Gemma al cavalieree

All’interno del programma, inoltre, ha trovato anche l’amore. Dopo aver atteso tanto tempo, l’incontro con Maria Teresa, una dama del parterre del trono over, ha stravolto la vita di Alessandro che ha deciso di vivere la storia. La coppia, infatti, ha trascorso anche l’estate insieme e continuano a restare in trasmissione.

Uomini e Donne 2024, Alessio Pecorelli: "Maria De Filippi mi ha detto di..."/ "Donna ideale? Ecco chi è"

Alessandro e Maria Teresa: il gesto d’amore a Uomini e donne

Alessandro Rausa ha compiuto 94 anni e per festeggiare un traguardo così importante, Maria Teresa ha deciso di fargli un regalo ovvero una valigia che ha scelto personalmente. Il regalo è accompagnato anche dal seguente biglietto: “Caro Alessandro, ti auguro un felice compleanno. Tanti di questi giorni, con amore e affetto Maria Teresa”. Parole, quelle di Maria Teresa che emozionano Alessandro che non trattiene le lacrime.

Maria De Filippi, poi, fa entrare in studio una torta di compleanno e un regalo da parte di tutta la redazione. Visibilmente emozionato e grato per tutto l’affetto che riceve da tutti, Alessandro ringrazia con tutto il cuore la padrona di casa a tutta la sua squadra.

Maria Teresa Paniccia: chi è la dama di Uomini e Donne/ La lettera per Alessandro