Alessandro Zarino, la scelta: quando è?/ Uomini e donne, chi sarà tra Veronica e…

Alessandro Zarino si prepara a fare la sua scelta. Il tronista di Uomini e Donne, nel corso della registrazione che va in onda a partire da oggi, si troverà di fronte ad un biovo e deciderà di svelare qual è la ragazza che ha conquistato il suo cuore. Una scelta che ricade, senza particolare sorpresa, su Veronica Burchielli che infatti lascia lo studio dopo una polemica nata col tronista. L’indecisione di Alessandro fa scattare la reazione di Veronica che va via, lui però la segue e i due discutono. Al rientro, Alessandro svela di aver preso la sua decisione: scegliere. La paura del tronista è quella di perdere Veronica che, tuttavia, non accetta questo modus operandi e gli dice di no. Un epilogo inaspettato e pesante per Alessandro, che lascia poi lo studio da solo.

Uomini e Donne, quando andrà in onda la scelta di Alessandro Zarino?

Una volta fuori da Uomini e Donne, Alessandro Zarino ha poi raccontato le sue sensazioni: “Ho seguito solo quello che sentivo. Non volevo perderla e uscire dal programma per conoscerla fuori poteva essere per lei una dimostrazione. Ha preferito un’altra via. Volevo solo essere sicuro ma non ho mai giocato con nessuno. Mi ha detto di no, ne ha approfittato. Se veramente avesse voluto conoscermi, avrebbe rifiutato.”. Così aggiunge: “Avevo capito che l’interesse verso di lei era troppo forte già durante la settimana prima, volevo solo esserne sicuro di quello che veramente provavo per lei. Questo è, ha scelto. Punto.” La scelta di Alessandro dovrebbe partire nella puntata di oggi ma andare in onda solo domani pomeriggio, nella seconda parte del trono classico.

