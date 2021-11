Alessia, Alessandro e Brando, moglie e figli Stefano Buttafuoco/ La sfida più grande

Stefano Buttafuoco: la malattia del figlio Brando

Stefano Buttafuoco, giornalista Rai, ha da poco pubblicato il suo romanzo d’esordio “Il bambino 23: la storia e i sogni di Brando”. Il libro autobiografico racconta la storia della famiglia Buttafuoco, partendo dalla malattia del figlio Brando affetto da una sindrome genetica rara. Stefano e la moglie Alessia Ioli hanno scoperto la malattia del figlio due anni fa, precisamente il 18 luglio giorno del compleanno di Alessia: un “rantolo”, un rumore imprecisato, arriva dal lettino dove c’è Brando. Seguono una serie di attacchi epilettici che scuotono il piccolo. Poco dopo arriva la diagnosi: si tratta di una particolare variante della Sindrome di West, riconducibile a una rarissima mutazione genetica. Questa malattia è così rara che si riduce in tutto il mondo a soli 23 bambini. Partendo da qui, il romanzo di Buttafuoco tratta temi delicati quali la famiglia, la fede, la forza di reagire.

Stefano Buttafuoco e Alessi Ioli: i figli Alessandro e Brando

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Stefano Buttafuoco ha definito la malattia del figlio “la mia palestra di resistenza, la mia scuola di vita”. E ha aggiunto: “Mi ritrovo a combattere la malattia di mio figlio, l’incontro più difficile, con la speranza che possa continuare ad essere, come dice una canzone dei Pearl Jam, il pugile e non il sacco”. Il giornalista di “La vita in diretta” può contare sulla moglie Alessia Ioli, “un gigante rispetto a me che riesce ad affrontare tutto con una forza che io non ho”. La famiglia Buttafuoco è composta anche da Alessandro, il primogenito di nove “che riesce a vivere il tutto con più leggerezza dandoci una grande forza”.“Sei la nostra sfida più grande. Buon compleanno Brando con tutto il nostro amore mamma papà e il tuo meraviglioso fratellone”, ha scritto Alessia Ioli su Instagram, in occasione del terzo compleanno del piccolo Brando.

