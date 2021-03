Alessia Bonari a Sanremo 2021

Ospite della prima serata del Festival di Sanremo 2021, come ampiamente annunciato da Amadeus, sarà Alessia Bonari. Il suo nome non è noto a molti ma sicuramente il suo volto sì. Quella che vedremo salire sul palco dell’Ariston questa sera è la famosa infermiera il cui volto è diventato simbolo della lotta al Covid nel momento più buio, quando i dottori e gli infermieri si trovavano a fare turni massacranti e mentre negli occhi rimaneva impresso il dolore di quei momenti, sulla loro pelle restavano i segni delle mascherine e delle maschere utilizzate per cercare di evitare il contagio. Il volto con le piaghe dovute alla mascherina che abbiamo visto fare il giro del web e della tv è proprio quello di Alessia Bonari, l’infermiera che questa sera sarà accanto ad Amadeus per raccontare quest’anno difficile e complicato come baluardo di un settore rivalutato in questi mesi tanto che i suoi lavoratori sono stati definiti degli eroi moderni.

Alessia Bonari, chi è? L’infermiera con il volto segnato dalla mascherina anti Covid

Ma chi è Alessia Bonari? Infermiera di Grosseto, 24 anni, di stanza a Milano, queste sono le generalità della bella Toscana che rappresenterà l’altro lato dell’emergenza coronavirus. Fu lei che ormai un anno fa o poco meno, pubblicò sul suo profilo Instagram la foto del suo volto segnato dalla mascherina raccontando al mondo intero di essere una delle lavoratrici del reparto Covid di Milano. Da quel giorno il lavoro di Alessia, e dei suoi colleghi, è andato avanti anche se molto spesso la sua foto viene dimenticata da chi continua ad ostinarsi a rinnegare l’esistenza del virus o andare in giro senza i dispositivi personali di protezione. Cosa racconterà questa sera sul palco?



