ALESSIA CERASARO, COMPAGNA RICKY MEMPHIS/ “Galeotto” fu Distretto di polizia…

Alessia Cerasaro, compagna di Ricky Memphis e attrice come lui, è una donna piuttosto riservata. Non si sa molto né della sua persona né della loro vita insieme, anche se i due sono ormai legati da anni e hanno avuto anche due figli, Francesco (di quattordici anni) e Maria (di sette). Ricky è l’unico, tra i due, a condividere qualcosa con chi li segue. Lo ha fatto, in particolare, in occasione del suo cinquantesimo compleanno: “Non me li sento e lo dico anche con una certa inquietudine. Sono un eterno ragazzino anche se compio mezzo secolo. Fisicamente, invece, sono pieno di acciacchi e mi sento più stanco di prima”. Quanto ai bambini e al suo ruolo di padre: “Giocare con mia figlia mi distrugge. Non ho fantasia e sono un pigro, mentalmente e fisicamente”, dichiara Ricky. Insomma, il personaggio di Immaturi lo rispecchia perfettamente. Memphis è in tutto e per tutto un “bamboccione”, ma la colpa non è tutta sua. L’attore, infatti, ha perso il padre molto presto, e ciò deve avere in qualche modo influito sulla sua crescita. Il tragico evento, però, ha avuto anche dei risvolti positivi: è stato dopo la sua scomparsa, che Ricky si è rimboccato le maniche e ha iniziato a fare gavetta nel mondo del cinema.

Chi è Alessia Cerasaro, compagna di Ricky Memphis

Ricky Memphis e Alessia Cerasaro sono molto discreti, quando c’è in ballo la loro vita privata, pur se entrambi fanno parte del mondo dello spettacolo, e in particolare di quello del cinema. I due si sono conosciuti sul set di Distretto di polizia, la celebre fiction che ha regalato a lui grandissima visibilità. In quel contesto, invece, lei lavorava come assistente alla regia. E in effetti ha alle spalle una lunga carriera in questo senso, avendo collaborato alle riprese dei film La seconda volta di Mimmo Calopresti, La parola amore esiste, ancora di Calopresti, e soprattutto Radiofreccia, il primo film di Ligabue con protagonista Stefano Accorsi. Nel 2000 ha ricoperto lo stesso ruolo in Liberate i pesci di Cristina Comencini e Scarlet Diva di Asia Argento. Sempre nei primi anni Duemila, la Cerasaro è stata assistente alla regia di Paz! di Renato De Maria ispirato ai fumetti di Andrea Pazienza. In quest’ultima pellicola, Alessia ha anche recitato una piccolissima parte. Già nel 1993 aveva fatto il suo esordio davanti alla macchina da presa, in quel caso nel cortometraggio Cupido. Con Memphis vive a Roma insieme ai suoi due figli, venuti al mondo rispettivamente nel 2005 e nel 2013.



