Alessia Fabiano, concorrente Dalla strada al palco/ “Mia moglie Elena ha sempre creduto in me”

Alessia Fabiano è una delle concorrenti del primo appuntamento con Dalla strada al palco, lo show di Rai 2 condotto da Nek e dedicato agli artisti di strada. In un video l’artista si presenta: “Sono Alessia Fabiano, ho 33 anni, sono di Santa Maria Capua Vetere. Ho una bellissima famiglia composta da una bellissima moglie e un morbidissimo gatto e sono un’artista di strada. Anni prima mi fermavo a guardare gli artisti e mi chiedevo dove trovassero il coraggio, poi questo coraggio l’ho trovato anch’io e non ho voluto più mollare.”

Proprio sua moglie Elena è una parte essenziale della sua vita, nonché la sua prima fan: “Elena per me è tutto, da quando sto con lei ho solo cose belle. Ho conosciuto mia moglie Elena sui social e dopo un messaggio e una telefonata, non abbiamo più smesso di parlare e siamo diventate inseparabili. Dopo un anno ci siamo sposate e abbiamo deciso di cambiare vita e di vivere in camper. Lei mi ha sempre detto che io valgo tanto. – racconta però che – La mia famiglia in un periodo della mia vita non era d’accordo col mio orientamento sessuale, mi dispiace che si siano persi tante cose, il tempo non te lo dà indietro nessuno.”

