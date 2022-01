Alessia, fidanzata Davide Silvestri/ Matrimonio dopo il Grande Fratello VIP?

Alessia Costantino è la fidanzata di Davide Silvestri. I due stanno insieme da diverso tempo, ma è stato grazie al Grande Fratello VIP che il concorrente ha compreso appieno l’intensità dei suoi sentimenti nei confronti della compagna. Prima del suo ingresso nella casa di Cinecittà, infatti, il buon Davide non era mai riuscito a dichiarare il suo amore ad Alessia, maturando dentro sé un rimpianto sempre più invadente e fastidioso.

Così, alcuni mesi fa, quando la ragazza è entrata dentro la casa per una sorpresa, Davide Silvestri si è fatto coraggio e ha urlato al mondo il suo amore per la fidanzata, lasciandosi scappare promesse importantissime per il futuro. Chissà cosa se ad oggi, Davide, è ancora dello stesso avviso. Sembrerebbe di sì, chiaramente, infatti sente molto la mancanza di Alessia e non vede l’ora di rivederla.

Alessia Costantino, fidanzata di Davide Silvestri: quella volta dentro la casa del GF VIP…

L’attore e Alessia vivevano una bellissima storia d’amore prima che lui entrasse al Grande Fratello VIP. Questa pausa forzata, tuttavia, pare che abbia giovato alla coppia. Lei è diventata la sua prima fan e lo segue quotidianamente nella sua avventura nelle mura di Cinecittà. Lui, dentro la casa, se la gode, ma mantiene sempre un comportamento impeccabile e non vede l’ora di poter uscire dalla casa per realizzare ogni progetto.

“Sei la donna più bella del mondo, non vedo l’ora di vederti e di dirti una cosa importantissima che non ho mai detto. Ti amo!”, le aveva detto lo scorso 12 novembre. Sembra passata un’eternità da allora. Dopo il Grande Fratello VIP li attende il matrimonio? C’è chi è pronto a scommetterci.

