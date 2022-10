Alessia Pifferi “Mia figlia Diana dono più bello”/ Avv Marchignoli “Frase forte, ma…”

Alessia Pifferi e la morte della figlia Diana, lasciata sola in casa per giorni e deceduta di stenti a soli diciotto mesi, sono tornati al centro della puntata di “Storie Italiane” di mercoledì 12 ottobre 2022. La trasmissione condotta da Eleonora Daniele ha riportato in esclusiva una frase scritta nero su bianco dalla donna, attualmente in carcere, e relativa proprio alla piccola che non c’è più: “Mia figlia non è mai stato un intralcio, ma il regalo più bello che la vita potesse farmi”.

Giuseppe Cecchia, la madre: "È in fin di vita"/ "Lo hanno aggredito con brutalità"

ALESSIA PIFFERI, PARLA L’AVVOCATO SOLANGE MARCHIGNOLI: “FRASI CHE STRIDONO CON L’EVENTO MORTE”

A tal proposito, l’avvocato Solange Marchignoli, che difende Alessia Pifferi insieme al legale Luca D’Auria, ha asserito: “La signora Pifferi mi ha raccontato di avere perduto un bambino anni prima con il marito e di avere sofferto di gravissimi problemi fisici che l’hanno costretta a sottoporsi per anni a radiazioni. Il suo corpo continuava a produrre placenta, non accettando in qualche modo la perdita di questo figlio. La signora mi ha sempre manifestato in tutti i suoi racconti un amore nei confronti della figlia Diana. So che sembra un’affermazione forte, che ovviamente stride con l’evento morte, per questo sono convinta che nel percorso mentale manchi qualcosa”.

LEGGI ANCHE:

Angela Celentano/ Avv Ferrandino "Pista Sud America? Difficile avvicinare la ragazza"Omicidio Serena Mollicone, proroga motivazioni sentenza/ 90 giorni da metà ottobre

© RIPRODUZIONE RISERVATA