Alessia Prete Vs Matteo Gentili/ Lei furiosa: “Squallido!”, Deianira Marzano svela…

Nuove scintille tra Alessia Prete e Matteo Gentili. A portare a galla l’ultimo scontro tra i due ex fidanzati è Deianira Marzano che posta nelle sue stories di Instagram un commento dell’ex gieffina indirizzato proprio a Matteo. Su questo si legge: “A prescindere dalle chiacchiere sul tuo conto che non mi interessano, commentare sul mio profilo dopo mesi e dopo tutta la merd* che ho mangiato a causa tua, lo trovo proprio squallido. – scrive una furiosa Alessia taggando anche Matteo; poi aggiunge – Mi spiace ma fallisce questo ennesimo tentativo di preservare la tua immagine. Magari domani babbo Natale te ne porta una nuova”. Parole pesanti quelle dell’ex gieffina che, tuttavia, non specifica le motivazioni di questo suo sfogo social.

Alessia Prete e Matteo Gentili, nuova polemica: parla Deianira

Ad intervenire nella questione è proprio Deianira Marzano. Dopo aver ripreso il commento di Alessia Prete appoggia la ragazza e ammette di nutrire dei sospetti su Matteo Gentili. Così dichiara: “Da un commento di Alessia Prete sotto uno di Matteo devo dedurre che questo qua, in questi anni, abbia fatto un po’ il cogli*ncello? – dichiara la Terribile, per poi concludere così – In questo commento io vedo lei abbastanza arrabbiata e secondo me ha anche ragione!” Se Alessia attacca e Deianira la appoggia, Matteo Gentili dalo canto suo rimane in silenzio di fronte a questa nuova polemica. L’ex di Paola Di Benedetto potrebbe comunque decidere di chiarire questa ennesima polemica prima che si ingigantisca e abbia delle ripercussioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA