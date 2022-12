Alessia Sbal, investita sul GRA/ Spuntano 5 supertestimoni: la Procura li ascolta

Il caso di Alessia Sbal è stato trattato ai microfoni di “Storie Italiane”, trasmissione di Rai Uno condotta da Eleonora Daniele e andata in onda nella mattinata di oggi, martedì 13 dicembre 2022. Stando a quanto raccolto dall’inviata del programma circa la vicenda della 42enne investita e uccisa sul Grande Raccordo Anulare dopo essere stata tamponata, pare che nelle ultimissime ore siano spuntati cinque supertestimoni, che sarebbero già stati ascoltati dalla Procura per ricostruire la dinamica. Il camionista fermato per la morte dell’automobilista ha asserito di non avere visto la donna, ma dalle registrazioni delle chiamate che la vittima ha fatto al 112 sembrerebbe possibile udire la voce di un uomo, che affermerebbe: ‘Non è successo nulla’.

ALICE NERI/ Fratello "Non era santa ma non avrebbe mai dato un passaggio di notte"

ALESSIA SBAL, IL MAGISTRATO INES PISANO: “ERAVAMO AMICHE, HO SUBITO PENSATO CHE C’ENTRASSE LA VIOLENZA”

In studio a “Storie Italiane” era presente il magistrato Ines Pisano, amica di Alessia Sbal, la quale ha affermato: “Ero all’estero quando ho appreso la notizia. Il mio primo istinto è stato pensare che Alessia avesse avuto a che fare con un episodio di violenza, perché lei aveva imparato a reagire all’aggressività. Non voglio entrare nelle confidenze che lei mi aveva fatto in vita, ma posso dire che lei sapeva rispondere…”.

