Alessio, chi è il fratello di Andrea Maestrelli/ Dalla morte del padre al silenzio social

Alessio Maestrelli, sorpresa al GF Vip per il fratello Andrea?

Potrebbe essere una serata speciale per Andrea Maestrelli quella di oggi 16 marzo. Nella scorsa diretta del Grande Fratello Vip il televoto lo ha costretto ad abbandonare la Casa ma il bussolotto gli ha dato la possibilità di tornare grazie all’ambito biglietto di ritorno. Andrea è dunque ancora un concorrente del GF Vip e potrebbe ambire alla finale.

Per festeggiare questo colpo di scena potrebbe arrivare questa sera al Grande Fratello Vip una visita da lui molto attesa: quella del fratello Alessio Maestrelli. Si tratta del fratello minore di Andrea, anche lui calciatore, e poco avvezzo al mondo dello spettacolo. Alessio è infatti molto riservato e anche poco social, visto quanto pubblica sul suo profilo Instagram.

Alessio Maestrelli e il dramma della morte di papà Maurizio

Sul profilo Instagram di Alessio Maestrelli notiamo infatti pochissimi post, quasi tutti dedicati al calcio tranne uno scatto insieme al fratello Andrea. Per lui però nessuna dedica o post in questi mesi per supportarlo al Grande Fratello Vip: che lo faccia questa sera nella Casa di Canale 5?

Ricordiamo che Alessio come suo fratello Andrea ha vissuto il dramma della morte del padre Maurizio. “Il momento peggiore è stato quando è venuto a mancare mio padre. Non è stata la perdita in sé, avevo gli affetti vicino, avevo 13 anni. – ha raccontato Andrea qualche tempo fa, dicendo del fratello – A me dispiaceva che io tornavo a casa, mio fratello aveva 8 anni. Lui non capiva la situazione.”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Andrea Maestrelli (@andymaestrelli)













