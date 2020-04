Alessio Guidi, Ciao Darwin 8/ Super Ricciolo delle Cime conosciuto anche come Inseminator e Il Riproduttore

La folta chioma di Alessio Guidi non poteva passare inosservata: ribattezzato Super Ricciolo durante la sua partecipazione a Ciao Darwin 8, il ragazzo di Prato è riuscito a coronare uno dei suoi sogni. Ovvero incontrare il conduttore Paolo Bonolis. “Un piacere fare la tua conoscenza”, ha scritto l’anno scorso sui social, quando è ritornato sul piccolo schermo per sfidare due rivali ai Darwin di Donatello, la kermesse del programma in cui vengono eletti i campioni di tante categorie, fra cui Mister Darwin. “Non sei diverso da come ti vedo tutte le sere in televisione“, ha detto ancora riguardo a Bonolis, “divertente, simpatico e altruista. Sei veramente una splendida persona!”. Conosciuto anche come Inseminator e Il Riproduttore, Alessi non ha mai abbandonato la sua folta capigliatura. Lo scopriamo grazie al suo profilo Instagram: “Super – ricciolo al 100%”, scrive. Da una settimana ormai, Alessio sta attendendo la replica della puntata di Ciao Darwin 8, che verrà trasmessa su Canale 5 nella prima serata di oggi, sabato 11 aprile 2020. Lo si intuisce da un commento lasciato ad un’ammiratrice, che gli ha subito chiesto quando avrebbe potuto assistere al suo ritorno in tv. Clicca qui per guardare la foto di Alessio Guidi e leggere il post. “Fermi tutti”, rettifica invece nelle Stories, “questo sabato replicano la mia puntata (seriamente questa volta)”. Scopriamo inoltre che gli ultimi mesi sono stati più che felici per Guidi: ad inizio anno lo vediamo a Poggio Alla Pieve di Firenze, poi alcuni mesi più tardi a Edinburgh Castle e infine a Praga, lo scorso 29 marzo.

Alessio Guidi, la prova fisica a Ciao Darwin 8

La prova fisica di Alessio Guidi a Ciao Darwin 8 è entrata nella storia del programma. In gara con le Cime, la squadra avversaria delle Rape, il ragazzo dalla chioma da far invidia a chiunque ha dato spettacolo di sè ed ha strappato diverse risate ai telespettatori. E’ stato proprio quel momento tra l’altro a regalargli uno dei suoi nomingnoli, Inseminator: una delle concorrenti infatti, per riuscire a superare la salita con le corde, ha ben pensato di stendersi del tutto sopra la schiena del ragazzo, spingendo il conduttore a fare diverse battute. Quando poi Guidi si è diretto a passo deciso e allungato verso lo step successivo, Bonolis ha calcato ancora di più la mano: “Questo è fuori di labile”. Per Super Ricciolo però c’è stato modo di ritornare ad essere Inseminatori alcuni secondi più tardi, quando la stessa concorrente della scena precedente ha superato i rulli e lo ha raggiunto sul pianerottolo: i due si sono ritrovati ancora una volta in posizioni equivoche. “E ricominciano, ogni occasione è buona per voi due”, ha detto il presentatore. “Tutte le donne tornano da Inseminatori. Il Riproduttore teneva il bandolo della matassa“, ha aggiunto ancora quando anche una seconda concorrente ha replicato la stessa scena. Clicca qui per rivedere il video di Alessio Guidi.

Foto, Super Ricciolo al 100%





