Alessio Zucchini, chi è/ Il giornalista del TG1 e attore per Woody Allen

Alessio Zucchini, giornalista del TG1 delle 20, sarò ospiti di Francesca Fialdini nella puntata di oggi, domenica 5 febbraio, di “Da noi… a ruota libera” per parlare del suo ultimo romanzo “Una famiglia”. Nella sua carriera di giornalista, Zucchini ha seguito vicende di Mafia, Camorra, Sacra Corona Unita, storie di omicidi, rapimenti e pentimenti. Inoltre ha partecipato, come inviato del Tg1, all’operazione dei Carabinieri a Platì nel 2015. Dalla sua esperienza è nato il romanzo “Una famiglia”.

Zucchini lavora al TG1 dal 2003. Dal 2013 al 2020 ha condotto l’edizione delle 13.30 e nel 2020 è passato all’edizione delle 20.00. Ha presentato anche UnoMattina, dal 2013 al 2016. Il giornalista umbro ha recitato in un episodio di “To Rome with Love”, film scritto e diretto da Woody Allen nel 2012.

Alessio Zucchini: carriera e vita privata

Alessio Zucchini è nato a Umbertide, in provincia di Perugia, il 18 settembre 1973. “Mia madre mi ha avuto quando aveva 16 anni. È stata una mamma. Molti dicono che quando hai una mamma giovane diventa tua amica. Non è vero, è stata una vera mamma e poi essendo giovane riusciva a beccare meglio le mie marachelle”, ha raccontato il giornalista a Caterina Balivo in una puntata di Vieni da me. Laureatosi in Scienze della Comunicazione a Torino, ha studio alla Scuola di Giornalismo Rai e poi ha iniziato a lavorare nella tv di Stato. Estremamente riservato per quanto riguarda la sua vita privata: sembra che il giornalista sia sposato e abbia due figli. Zucchini ha blog personale “La zucca bacata”, dove pubblica “storie, appunti e spunti di un giornalista, che non trovano spazio in un minuto di televisione”.

