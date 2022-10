Alex Di Giorgio chi è il concorrente? Coppia con Moreno Porcu, Ballando con le stelle/ Scatta il flirt?

Chi sono Alex Di Giorgio e Moreno Porcu, in coppia nella prima puntata Ballando con le stelle

La nuova edizione di Ballando con le stelle vedrà tra i protagonisti Alex Di Gregorio in coppia con Moreno Porcu, lo sportivo ha tutte le carte in regola per riuscire ad arrivare in fondo alla competizione. Alex è un nuotatore professionista reduce da numerosi successi sia dal punto di vista nazionale che internazionale. In particolare, è riuscito a mantenere alto il nome dell’italia sia alle olimpiadi di Londra nel 2012 che a quelle del 2016 tenutesi a Rio. La partecipazione di Di Gregorio porta una grande novità nel programma della Carlucci, dato che ha esplicitamente chiesto di poter condividere l’esperienza con un altro uomo, ovvero il ballerino professionista Moreno Porcu. Per il resto Alex è ben lontano dalla luce dei riflettori e prima di ora non aveva mai condiviso particolari esperienze televisive come reality e programmi di diverso tipo, se non di intrattenimento e approfondimento sportivo. Dal punto di vista sentimentale pare che attualmente non sia impegnato, l’ultima storia è quella risalente ad Ivano Marino con il quale è finita direttamente in tribunale.

Alex Di Giorgio e la sfida con un altro uomo a Ballando con le stelle

Alex Di Giorgio, in un’intervista per Vanity Fair, ha voluto approfondire proprio il tema della scelta di ballare con un altro uomo a Ballando con le stelle. Dal suo punto di vista può servire come messaggio importante per i telespettatori, soprattutto dopo il suo recente coming out che non è mai cosa scontata purtroppo in ambito sportivo. In particolare, la speranza è che tanti colleghi possano trovare il coraggio di vivere la propria vita a pieno senza dare importanza ai pregiudizi. Ha inoltre confermato che ha richiesto personalmente alla redazione di Ballando con le stelle di avere un partner uomo, proprio per dare maggiore risonanza a quello che dovrebbe essere a suo dire un messaggio di normalità. Si è inoltre soffermato anche sul recente passato alle prese con lo stalking subito da un suo ex oltre alla vicenda della squalifica per doping, poi ridotta a tre mesi vista l’involontarietà dell’assunzione.

Chi è Moreno Porcu, ballerino professionista da 20 anni

Il compagno di percorso scelto a Ballando con le Stelle per Alex sarà Moreno Porcu, ballerino professionista da oltre 20 anni ma alla prima apparizione nello show di Milly Carlucci. Cagliaritano di origine e classe 1988, ha dedicato tutta la sua vita allo studio della danza ottenendo diverse collaborazioni prestigiose senza mai avere una vetrina televisiva. E’ particolarmente attivo sui social ma molto riservato riguardo alla sua vita sentimentale; non sono infatti reperibili notizie in merito.











