Alex Di Giorgio, coming out/ “La paura di ferire i miei genitori, nello sport….”

Alex Di Giorgio: il coming out in famiglia

Il nuotatore Alex Di Giorgio sarà ospite della nuova puntata di Oggi è un altro giorno, il programma di Serena Bortone, in onda alle 14.00 su Rai 1. Di Giorgio è uno dei concorrenti della diciassettesima edizione di Ballando con le stelle, in gara con il ballerino Moreno Porcu. Proprio durante una delle puntate del programma del sabato sera di Rai 1, il nuotatore 32enne ha parlato della sua storia e ha raccontato il momento in cui si è trovato a fare coming out, in un mondo, come quello dello sport, ancora pieno di molto pregiudizi: “Ho capito che ero attratto da ragazzi del mio stesso sesso, avevo 22 anni, non ero pronto a dirlo, ma le prime persone che mi sono venute in mente sono state i miei genitori, non se lo aspettavano minimamente”, ha detto in una clip. Di Giorgio soffriva molto e ha rimandato il più possibile l’argomento, finché non ha trovato il coraggio di parlare con la madre.

Alex Di Giorgio e Moreno Porcu, un ballo sensuale a Ballando con le stelle?/ Tutti aspettano la bachata...

Alex Di Giorgio: “Nell’ambiente sportivo non era accettato”

“Vedevo lo stupore, una cosa che non si aspettava, mi sono fatto prendere dalle paure, sono scappato, i miei genitori mi amano, la loro preoccupazione era per come potevo affrontare la vita di tutti i giorni”, ha raccontato Alex Di Giorgio. Più difficile è stato farsi accettare in vasca: “Nell’ambiente sportivo non era accettato, non mi sentivo non solo protetto, ma non mi sentivo a mio agio, se in questo momento c’è un posto dove posso sentirmi protetto ed esprimere quello che sono io è questo programma”. È stato il nuotatore a chiedere a Milly Carlucci di poter ballare con “un ragazzo gay come me per sentirmi completo e capito”. Al momento però per lui è più semplice buttarsi in acqua che non ballare davanti a tutti. In passato Alex Di Giorgio ha avuto una relazione con Ivano Marino, ex corteggiatore di Uomini e Donne.

LEGGI ANCHE:

Alex Di Giorgio e Moreno Porcu, Ballando con le stelle/ Canino commosso: "Sono come due fratelli più giovani"Alex Di Giorgio è gay, il coming out/ "Ero attratto da ragazzi del mio stesso sesso"

© RIPRODUZIONE RISERVATA