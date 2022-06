Alex e Cosmary Fasanelli, che succede dopo Amici 21? / Il messaggio che non sfugge

Amici 21, Alex raggiunge un nuovo traguardo: il rilascio del primo album

In data venerdì 10 giugno 2022, si è registrato il rilascio del primo album pubblicato nell’industria musicale da Alex (Alessandro Rina). Quest’ultimo, reduce dalla qualificazione alla finale dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi, Amici 21, in questi giorni è al centro dell’attenzione mediatica non solo per il rilascio dell’album di debutto in musica, dal titolo Non siamo soli, ma anche per la conferma della sua partecipazione alla nuova stagione di Battiti live, e insieme a lui nel viaggio musicale che intratterrà per tutta l’estate 2022 vi saranno anche Albe, Luigi Strangis e LDA, anche quest’ultimi ex Amici 21. Tra le mura della scuola di Maria De Filippi Alex ha avviato una frequentazione intima con Cosmary Fasanelli, poi interrottasi al talent, al momento dell’eliminazione della ballerina. Solo dopo la finale di Amici 21, Alex ha potuto rivedere Cosmary, nonostante in rete incombesse sulla coppia il chiacchiericcio che li vedeva destinati a proseguire distanti le loro vite. E in un’intervista post-talent concessa a Verissimo, Alex si è non a caso pronunciato su Cosmary con parole romantiche e segnate però dalla tristezza del momento della separazione da Cosmary: “Quando ha lasciato Amici è stato proprio un colpo, perché stavamo facendo una conoscenza e interromperla è stata un colpo forte! Lei è la prima persona che ho visto dopo la finale. Sicuramente troverò sempre il tempo per lei”.

Il messaggio di Cosmary per Alex

E a conferma del forte legame che vincola Alex a Cosmary Fasanelli, anche dopo Amici 21, è ora un tenero messaggio che l’ex allieva di Alessandra Celentano ha dedicato all’ex allievo cantante di Lorella Cuccarini, via social: “Ti meriti tutto ciò che di bello c’è..e questo è solo l’inizio, non sei solo, mai”. Con la dedica social in questione, corredata da un’emoticon a forma di koala e un’emoticon a forma di cuore rosso, la ballerina vuole congratularsi con il cantante di Senza chiedere il permesso per il primo grande traguardo raggiunto nella sua carriera, dopo la partecipazione ad Amici 21, ovvero il rilascio dell’album di debutto.

Insomma sembrano esserci tutti i presupposti affinché il legame di Alex e Cosmary possa proseguire a gonfie vele, dopo il talent di Maria De Filippi.

mai🐨❤️ pic.twitter.com/Wb8j38Vbid — Cosmary Fasanelli (@cosmaryfas) June 9, 2022

