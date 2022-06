Alex entusiasta della collaborazione con Michele Bravi dopo Amici 21/ Cosa succede?

Amici 21, Alex

Ha appassionato i telespettatori con il percorso di studio intrapreso nel canto ad Amici 21 di Maria De Filippi, dove per lui è giunto il regalo del singolo di Michele Bravi dal titolo Senza chiedere permesso, e ora Alex (al secolo Alessandro Rina) torna a raccontarsi.

L’occasione è un’intervista concessa a Giulia Stabile, ai microfoni di Witty tv, dove tra una domanda e l’altra il cantante non ha lesinato dichiarazioni sulla lovestory avviata nella scuola di Maria De Filippi con Cosmary Fasanelli.

Alex ha stonato a Battiti live? / Dopo la difesa di LDA, spunta un'altra verità

“Sono stabile nel voler cantare e instabile nel mostrare le mie emozioni – ha esordito il cantante reduce da Amici 21 -. Com’è uscire da Amici e vivere tutto questo? È stato strano perché all’interno non realizzi quello che succede fuori ed è bello perché finalmente inizi a vedere le persone. ‘Non siamo soli’ è il mio primo EP. Nasce prima di entrare ad Amici. Ci ho lavorato prima e all’interno del programma. È un voler lottare per ottenere qualcosa”. E nell’intervento concesso a cuore aperto , Alex ha poi dichiarato: “La scrittura è sempre stata per me un punto di ritrovo. Mi fa stare bene. Io sono una persona normalissima che fa quello che gli piace.”

Alex e Cosmary Fasanelli, che succede dopo Amici 21? / Il messaggio che non sfugge

Alex rompe il silenzio su Michele Bravi

Di Michele Bravi e la loro collaborazione, inoltre, Alex non ha lesinato dichiarazioni, reduce dal rilascio del primo album Non siamo soli: ” Lui è un artista con la A maiuscola, sia a livello di emozione sia a livello di persona. Quello che dice, come parla, l’importanza che dà alle parole… vedere una canzone da lui è stato quasi come vivere la finale di Amici.”.

LEGGI ANCHE:

Amici 21: Alex canta sul palco di Michele Bravi/ Il motivo è virale

© RIPRODUZIONE RISERVATA