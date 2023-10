Alex Schwazer abbandona il Grande Fratello?/ Ultimatum a Signorini: spunta un nuovo video su Beatrice Luzzi?

Alex Schwazer pronto ad abbandonare il Grande Fratello 2023 nella puntata del 30 ottobre

La nuova diretta del Grande Fratello 2023 potrebbe vedere un concorrente abbandonare la Casa, e non per il televoto. Durante la puntata di giovedì 26 ottobre, Alex Schwazer ha infatti dichiarato in confessionale di essere pronto ad abbandonare la Casa. Il suo è stato un vero e proprio ultimatum ad Alfonso Signorini e alla produzione del Grande Fratello al fine di ottenere il video che dimostra la veridicità delle sue parole su Beatrice Luzzi e le avances che lei gli avrebbe fatto.

“Il prossimo lunedì durante la diretta se non salta fuori il video che dimostra che Beatrice mi dice le cose che ho detto e che riconfermo, io lascio la casa del Grande Fratello.” sono state le parole di Schwazer in diretta. Parole che hanno spiazzato Signorini, che ha dunque ricordato allo sportivo che questo lavoro di ricerca è stato già fatto.

Alex Schwazer contro Beatrice Luzzi: Signorini avrà trovato il video incriminato?

“Io capisco la tua onestà intellettuale, ma conosco il mio gruppo di lavoro. So bene quanto siano serie le persone con cui io lavoro da tempo. Quando io dico che questo video non esiste è perché sono assolutamente certo che questo video non c’è.” è stata la replica del conduttore, che ha ricordato ad Alex che c’è anche la possibilità che quel momento specifico non sia stato ripreso dalle telecamere.

Sta di fatto che Alex Schwazer sembra deciso a perseguire su questa strada, desideroso di dimostrare al pubblico di Canale 5 di non essere un bugiardo e di aver ben inteso quanto detto da Beatrice su di lui. Le possibilità ora sono due: o Signorini ribadirà la versione data giovedì, oppure mostrerà nuovi video trovati nel corso di questi giorni dagli autori. Sarà dunque da capire quale sarà la reazione di Alex e se, nel primo caso, manterrà il proposito annunciato.

