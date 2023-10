Alex Schwazer choc su Beatrice Luzzi: “Giuseppe? A te piaccio io, me l’hai detto”/ Lei furiosa: “Follia pura”

Alex Schwazer contro Beatrice Luzzi: “Con Giuseppe stai giocando per avere visibilità”

Rivelazioni choc sul finale della diretta del Grande Fratello 2023 del 19 ottobre. È Alex Schwazer a lanciare non una ma due bombe durante il suo turno di nomination palese. Lo sportivo nomina Beatrice Luzzi e dà come motivazione: “Sta giocando”. Il riferimento è alla storia con Giuseppe Garibaldi, alla quale non crede se non come una strategia di lei per avere più visibilità.

Beatrice però è una furia: “Questa è la cattiveria più grande che mi è stata detta in queste sei settimane, non me la dimenticherò mai. – tuona contro Alex – Io oggi ti ho detto che purtroppo mi sono accorta che non era sincero fino in fondo e che mio malgrado dovrò, contro i miei stessi sentimenti, fare un passo indietro. E purtroppo io non ho messo in gioco solo me ma anche la mia famiglia, quindi se l’ho fatto ci credevo.”

Alex però fa di più e lancia un’altra ancor più forte bomba: “Tu hai detto che qui ti piace in realtà uno che è già sposato ma che non vuoi mettere in difficoltà.” Beatrice è basita: “Saresti tu? Ma ti piacerebbe! – tuona – Ma chi te l’ha detta questa stupidaggine?” “Tu me l’hai detta, circa tre settimane fa”, spiega lui e Letizia Petris conferma. “Ma sei pazzo? È follia pura! Cacciate il filmato!” conclude lei ancora sorpresa.

