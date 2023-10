Alex Schwazer, commovente regalo dei figli al Grande Fratello 2023/ “Mi mancano molto, vorrei rivederli”

Angelica Baraldi elogia Alex Schwazer: “È un esempio, persona fantastica“

Al Grande Fratello 2023 Alex Schwazer sta proseguendo, giorno dopo giorno, i suoi allenamenti sul tapis roulant. La speranza è quella di ottenere uno sconto di squalifica e, alla fine, poter gareggiare alle prossime Olimpiadi, in programma a Parigi il prossimo anno. Tutti i suoi coinquilini sono ammirati dalla sua tenacia e dalla sua forza d’animo, come mostra una clip nella puntata di questa sera.

Al termine del filmato Alfonso Signorini rivolge un messaggio speciale allo sportivo, per poi chiedere ad Angelica Baraldi di rimarcare il suo pensiero su di lui, già espresso nella clip: “Alex non mollare mai, perché tutta l’Italia fa il tifo per te! Ed è bello il discorso che ha fatto Angelica, che ha detto: ‘Non sai quanto sei importante per noi’. Angelica, perché lui è un esempio per voi ragazzi?“. La gieffina pronuncia così parole d’elogio per il coinquilino, apprezzandone la forza d’animo: “È un esempio perché, anche se lo vedi che è distrutto che non ce la fa più, ma continua e lotta ogni giorno, sta facendo un percorso qua dentro allucinante. Noi ci sediamo, lo guardiamo e ammiriamo, perché è una persona fantastica“.

Il pubblico del Grande Fratello 2023 sta conoscendo la persona oltre lo sportivo, e anche nella Casa tutti hanno un giudizio favorevole su Alex Schwazer. Dallo studio interviene poi Cesara Buonamici che, entrando nel merito del futuro dello sportivo, ancora incerto, gli chiede: “Chi ha in mano adesso il tuo destino?“. Il concorrente spiega: “Il mio destino adesso è in mano alla WADA, all’Agenzia mondiale antidoping“. A quel punto, Alfonso Signorini spiega che deve essere sottolineato il suo impegno, in vista del ritorno sulla scena sportiva: “Non può non osservare l’impegno di Alex in questo programma. Oltretutto, tu hai collaborato con la giustizia sportiva, quindi non possono tacere“.

Per Schwazer, però, è in arrivo anche una sorpresa davvero speciale. In Confessionale, infatti, gli sono stati fatti recapitare alcuni disegni dei suoi figli, di fronte ai quali si emoziona e commenta: “In questi giorni mi mancano molto. Sono molto soddisfatto degli allenamenti, ma mi mancano molto. Vorrei rivederli“. E svela che a breve il figlio farà il compleanno, ma purtroppo non potrà festeggiare assieme a lui: “Lunedì lui fa gli anni e sarà la prima volta che mi perdo qualcosa di loro, quindi sono un po’ triste“.











