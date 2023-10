Alex Schwazer piange al Grande Fratello 2023 per il figlio Noah/ Sorpresa in diretta, lui: “Voglio uscire”

Sorpresa per Alex Schwazer al Grande Fratello 2023: arriva il videomessaggio dalla famiglia

Momenti di commozione per Alex Schwazer nel corso della puntata del Grande Fratello 2023 del 16 ottobre. Lo sportivo ha ricevuto un videomessaggio da parte della sua famiglia. Nel video sua moglie, i suoi due figli e altri familiari festeggiano, seduti alla stessa tavola, un compleanno. A compiere gli anni è il suo bambino più piccolo, Noah, che soffia le sue prime tre candeline e saluta il papà.

Alex è in lacrime di fronte a queste immagini di casa sua. A rivolgergli la parola nel filmato è poi sua moglie Kathrin Freund, invitandolo ad essere forte e complimentandosi con lui: “Siamo tutti orgogliosi di te, stai andando benissimo!” dice la donna nel filmato. La telecamera si sposa poi soltanto su un Alex in lacrime, fortemente toccato dalla visione, al punto tale da dire: “Adesso ho una grande voglia di uscire!” Applausi per lo sportivo che, tuttavia, è pronto invece a continuare la sua avventura al Grande Fratello e, ovviamente, i suoi faticosi allenamenti.

