Alex supera Luigi dopo Amici 21/ Il sorpasso avviene nella Top album di FIMI!

Prosegue incontrastato il successo di alcuni talenti uscenti da Amici 21 -ovvero l’edizione 2021-2022 di Amici di Maria De Filippi- come i ballerini Nunzio Stancampiano, Cosmary Fasanelli e Christian Stefanelli ingaggiati nel cast dell’edizione in corso di Battiti live, e i cantanti LDA, Luigi Strangis, Albe, Sissi e Alex che intanto scalano le classifiche musicali. Dopo il terzo e il primo posto raggiunti nella Top album di Fimi con i rispettivi album di debutto, da LDA e Luigi Strangis, nella stessa chart è ora la volta del grande esordio di Alex che si impone sul podio. Nel dettaglio l’album di debutto del cantante e compagno di Cosmary Fasanelli, dal titolo Non siamo soli, debutta direttamente alla prima posizione, superando così Luigi Strangi,s che staziona alla #4 con Strangis, dopo la vittoria finale conseguita al talent di Canale 5.

Un traguardo importante quest’ultimo per l’ormai ex allievo di Lorella Cuccarini ad Amici 21. Nonostante la mancata vittoria al talent di Maria De Filippi, Alex è riuscito ad aggiudicarsi un contratto con la nuova major 21CO -che ha ingaggiato anche Luigi Strangis- per poi imporsi tra i cantanti più amati dalla generazione Zeta, così come emerge dai messaggi di supporto che giungono via social per lui, dagli utenti del web. Questo, complici anche il singolo molto amato dai fruitori di musica che il cantante ha ereditato da Michele Bravi, Senza chiedere permesso, e l’nfluenza mediatica esercitata dal giovane per mezzo della lovestory in corso che lo vede protagonista con la ballerina conosciuta ad Amici 21 e ora professionista nel corpo di ballo a Battiti live , Cosmary Fasanelli.

Nella Top album targata FIMI, quindi Alex è in leadership bloccando il fenomeno di Bts e Lazza così come quello dell’altro ex Amici 21, Luigi.

Alex W – Non Siamo Soli (New)

Bts – Proof (New)

Lazza – Sirio (=)

Luigi Strangis – Strangis (-3)

Harry Styles – Harry’S House (-1)

Rkomi – Taxi Driver (=)

Irama – Il Giorno In Cui Ho Smesso Di Pensare (+2)

Blanco – Blu Celeste (=)

Capo Plaza – Hustle Mixtape (-7)

Rhove – Provinciale (New)

Sangiovanni – Cadere Volare (+2)

Artisti Vari – Blocco 181 (-7)

Fabri Fibra – Caos (+1)

Marracash – Noi, Loro, Gli Altri (-2)

Gemitaiz – Eclissi (-5)

Paky – Salvatore (-1)

Bad Bunny – Un Verano Sin Ti (=)

Marco Mengoni – Materia (Terra) (+1)

Ghali – Sensazione Ultra (-3)

Pinguini Tattici Nucleari – Ahia! (+1)

Nella Top singoli targata FIMI, tra le prime 20 posizioni regna in pianta stabile alla #1 la nuova uscita di Fedez, Tananai e Mara Sattei, La dolce vita, Elodie resta in Top 20 con ben 3 singoli e fuori dalla Top 20 debuttano Boomdabash con Annalisa (#25):

1- Fedez, Tananai & Mara Sattei – La Dolce Vita (=)

Rhove – Shakerando (+1)

Jovanotti & Sixpm – I Love You Baby (+1)

Blanco – Nostalgia (-2)

Irama Feat. Rkomi – 5 Gocce (=)

Kaleb Di Masi, Sfera Ebbasta & Rvfv Feat. Omar Varela – Hace Calor (New)

Pinguini Tattici Nucleari – Giovani Wannabe (-1)

Elodie – Bagno A Mezzanotte (=)

Harry Styles – As It Was (-2)

Takagi & Ketra Feat. Thasup & Salmo – Bubble (New)

Tananai – Baby Goddamn (-2)

Rkomi & Elodie – La Coda Del Diavolo (-2)

Dargen D’Amico – Dove Si Balla (-2)

Camila Cabello Feat. Ed Sheeran – Bam Bam (-2)

Capo Plaza – Capri Sun (+5)

Anna – Gasolina (+7)

Sangiovanni – Farfalle (-2)

Elodie – Tribale (New)

Måneskin – Supermodel (=)

Sfera Ebbasta & Rvssian – Mamma Mia (-3)

Nella classifica relativa ai vinili, invece, regna Harry Styles con il rilascio di Harry’S House:

Harry Styles – Harry’S House (+1)

Calibro 35 – Scacco Al Maestro Vol.1 (New)

Almamegretta – Senghe (New)

Lazza – Sirio (New)

Pink Floyd – The Dark Side Of The Moon (+1)

Ultimo – Solo (New)

Arctic Monkeys – Am (+2)

Marracash – Noi, Loro, Gli Altri (-3)

Museo Rosenbach – Zarathustra (New)

Depeche Mode – Exciter | The 12″ Singles (New)

Kreator – Hate Über Alles (New)

Måneskin – Teatro D’Ira – Vol. I (+5)

Blanco – Blu Celeste (+1)

Amy Winehouse – Live At Glastonbury 2007 (+1)

Harry Styles – Harry Styles (-4)

M¥Ss Keta – Club Topperia (New)

Don Joe & Dj Shablo – Thori E Rocce (New)

Red Hot Chili Peppers – Californication (New)

Nirvana – Nevermind (New)

Michael Jackson – Thriller – 25Th Anniversary Edition (=)

