Alex Zanardi dimesso dall’ospedale/ Torna a casa dopo l’incendio “condizioni stabili”

Alex Zanardi è stato dimesso dall’ospedale San Bortolo di Vicenza e può tornare a casa. Era stato ricoverato per 76 giorni dopo il terribile incendio che il 2 agosto scorso aveva distrutto l’impianto fotovoltaico della sua villa di Noventa Padovana, a cui erano allacciati i macchinari indispensabili per il suo percorso riabilitativo. Come riferisce ‘Il Giornale di Vicenza’, il primario dell’ospedale ha affermato che “il paziente è stato stabilizzato” e ora è stato dimesso.

Alex Zanardi, incendio nella sua villa/ Forse danni macchinari: ipotesi trasferimento

Giannettore Bertagnoni, primario del San Bortolo sentito da ‘Il Giornale di Vicenza’, ha spiegato che “in questi mesi il nostro principale obiettivo è stato di stabilizzare le condizioni cliniche generali di Zanardi” e che “contestualmente, abbiamo proseguito il programma riabilitativo seguito durante il primo periodo di degenza”. Alex Zanardi, infatti, era già stato ricoverato da aprile 2021 dopo l’incidente avvenuto sulle colline senesi mentre era sulla sua handbike, quando si era schiantato contro un camion riportando conseguenze gravissime. Da allora, da giugno 2020 la sua famiglia ha mantenuto il massimo riserbo sulle sue condizioni di salute e sul suo percorso riabilitativo. Dai pochi dettagli trapelati, riportati dal Corriere della Sera, si sa che Zanardi riesce a stare seduto e muove gli arti superiori, registrando lentamente nuovi progressi.

ZANARDI TORNA A CASA/ La commozione da film di Natale che non crede davvero alla vita

Alex Zanardi dimesso, ora tornerà a casa: gli incidenti che lo hanno segnato

La vita di Alex Zanardi, ora finalmente dimesso dopo 76 giorni di ricovero è stata segnata dal primo incidente, avvenuto il 15 settembre del 2001 sul circuito del Lausitzring in Germania. L’ex campione di Formula 1 aveva dovuto subire l’amputazione di entrambe le gambe. Da allora, Zanardi è diventato un campione paralimpico di ciclismo, ricordato da tutti per il suo sorriso contagioso e sempre pieno di entusiasmo. Proprio durante una gara in handbike, il 19 giugno 2020 in Val d’Orcia, l’atleta si era schiantato contro un camion e aveva riportato lesioni gravissime e numerosi traumi che avevano fatto temere che non potesse farcela. Invece Zanardi si è ripreso ancora una volta, e senza mai smettere di lottare è stato dimesso ancora una volta ed è pronto a tornare a casa.

Alex Zanardi dimesso da ospedale/ Moglie Daniela: "Sta in sedia a rotelle e s'allena"

L’ultimo incidente si è verificato il 2 agosto di quest’anno e ha interessato la villa a Noventa Padovana, dove la famiglia vive dal 2005. In seguito alla distruzione dell’impianto fotovoltaico, Alex Zanardi ha dovuto di nuovo rivolgersi all’ospedale San Bortolo per continuare il suo percorso con fisiatri, fisioterapisti, logopedisti, infermieri e specialisti in neurologia.











© RIPRODUZIONE RISERVATA