Alexis Beka Beka, calciatore Nizza minaccia suicidio/ Su viadotto A8: vuole buttarsi giù

Sono momenti di paura, tensione e apprensione in casa Nizza, per via di quanto sta accadendo al calciatore Alexis Beka Beka. Come riferito dai principali organi di informazione sportivi, il giocatore sta minacciando di gettarsi dal viadotto dell’autostrada A8, in direzione Aix-en-Provence per chi proviene dall’Italia. Il calciatore è francese ma è originario del Congo, e si sarebbe fermato sulla corsia d’emergenza dell’autostrada, minacciando poi di lanciarsi nel vuoto. Alla vista di quanto accaduto qualcuno ha allertato le forze dell’ordine e sul luogo segnalato si sono recati gli uomini dei vigili del fuoco oltre alla polizia e i militari, giunti nel giro di brevissimo tempo sul posto. Nice Matin ha fatto sapere che sulla scena è presente anche uno psicologo inviato dal club per cercare di parlare con Alexis Beka Beka, per evitare il peggio.

La situazione è alquanto delicata in quanto il ragazzo sta minacciando di gettarsi da un viadotto che è alto circa 100 metri, di conseguenza saltare dal ponte significherebbe morte certa. Sembra che alla base di questo folle gesto, come specifica SportMediaset, vi sarebbe una delusione d’amore, e non a casa alcuni compagni del giocatore, appena hanno notato l’assenza del collega dai campi di allenamento hanno immediatamente contattato l’ex compagna, per invitare la stessa a recarsi sul posto, evitando così il peggio.

ALEXIS BEKA BEKA, CALCIATORE NIZZA MINACCIA SUICIDIO: ANNULLATA CONFERENZA ODIERNA

Beka Beka si trova a Nizza dallo scorso mese di giugno 2022, dopo essere stato pagato 14 milioni di euro. Nato a Parigi, il classe 2001 ha registrato 14 presenze nel corso della scorsa stagione, mentre in quella attuale è ancora a quota zero.

Da anni è nel giro della nazionale francese maggiore, e il mediano ha partecipato nel 2021 anche alle Olimpiadi di Tokyo. Nel frattempo, come si legge ancora su Sportmediaset, gli operatori stradali hanno inizialmente delimitato la zona dell’autostrada coinvolta per poi chiudere totalmente la stessa. Il Nizza ha fatto sapere che continuerà ad allenarsi mentre la conferenza stampa in programma nel pomeriggio è stata annullata.

