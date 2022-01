Alfio Marchini, grave incidente d’auto/ Come sta: vettura si ribalta in autostrada

Grave incidente d’auto per l’ex candidato alla carica di sindaco di Roma Alfio Marchini. Secondo quanto riportato da Adnkrons l’imprenditore romano è stato protagonista di uno spettacolare incidente in autostrada la scorsa notte a Loreto, nelle Marche. Fortunatamente per l’ex candidato alla carica di primo cittadino della Capitale solo tanta paura e nessun danno fisico, mentre tutt’altro si può dire per la vettura che lo stava ospitando prima del brutto impatto sul rettilineo autostradale.

Sono ancora da accertare le cause dell’incidente accorso ad Alfio Marchini, che ieri notte ha subito un grosso spavento. Uscito sulle sue gambe dalla vettura distrutta, Marchini considera quanto successo un vero e proprio miracolo. L’imprenditore 57enne, trasportato in ospedale, ha commentato quanto successo ai microfoni di Adnkronos: “Diciamo un bel miracolo. Sto bene, anche grazie al personale medico straordinario. Probabilmente la macchina, che non è mia, ha avuto un problema, ma è tutto bene quel che finisce bene“.

INCIDENTE PER ALFIO MARCHINI, LA CARRIERA

Alfio Marchini non è un volto nuovo della cronaca. Imprenditore, sportivo e politico, Marchini ha sempre fatto parlare di sé negli ultimi anni. Nel 1993 corse anche la 24 Ore di Daytona nella categoria GT con una Porsche 964, classificandosi terzo. Nel passato più recente è balzato agli onori della cronaca per la decisione di candidarsi alla carica di sindaco di Roma. Era il 2012 quando in un’intervista a “In mezz’ora” di Lucia Annunziata annunciò la propria candidatura ufficiale a sindaco di Roma correndo contro Ignazio Marino, Alemanno e De Vito.

Le elezioni erano quelle del 2013, con Marchini che corse alla carica con due liste civiche: Alfio Marchini Sindaco e Cambiamo con Roma, ottenendo 114.169 voti, pari al 9,48%, quarto dopo Ignazio Marino (eletto sindaco per la coalizione di centrosinistra), Gianni Alemanno (centrodestra) e Marcello De Vito (Movimento 5 Stelle). Nel 2016, ottenendo l’appoggio di Forza Italia, Area Popolare e della lista promossa da Francesco Storace, Marchini replica nella corsa contro Raggi, Giachetti e Meloni, ma dopo la sconfitta ha rinunciato all’opposizione ritirandosi dalla politica.



