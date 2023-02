Alfredo e Elena, genitori Massimo Troisi/ La sorella Rosaria: “Il postino? Poesia”

Massimo Troisi: i genitori Alfredo ed Elena

Il 19 febbraio 2023 Massimo Troisi avrebbe compiuto 70 anni. L’attore era nato a San Giorgio a Cremano nel 1953, ultimogenito dei sei figli di Alfredo Troisi, ferroviere, e di Elena Andinolfi, casalinga. Nel 1951 la famiglia si trasferì al numero 31 di Via Cavalli di Bronzo (lo stesso indirizzo citato nel film “Ricomincio da tre”) assieme ai nonni materni, uno zio e una zia con i loro figli: “Abitavamo in quindici. Era una compagnia stabile a casa mia”, ha raccontato l’attore a Pippo Baudo in una puntata di Domenica In.

Il padre Alfredo, nato nel 1911, è morto nel 1999, cinque anni dopo il figlio: “Sono persone con un senso dell’ironia molto pronunciato che Massimo aveva ereditato. Il papà apparentemente era molto serio, però era affettuoso, io percepivo dell’affetto da parte sua”, ha raccontato qualche anno fa Anna Pavignano, ex compagna di Troisi, al Corriere del Mezzogiorno. La madre Elena, invece, nata nel 1917 è morta nel 1971.

Il ricordo della sorella Rosaria

“Abbiamo sempre vissuto con i nonni in casa, la domenica a tavola c’erano i lunghi racconti sulla guerra, ci hanno insegnato la storia e anche la via maestra”, ha raccontato la sorella Rosaria Troisi nel libro “Oltre il respiro”. Il postino è stato l’ultimo film di Massimo Troisi, intervistato da Artribune, la sorella Rosaria Troisi ha ricordato il rapporto speciale tra il fratello e la pellicola: “Con Il postino abbiamo un rapporto di contrasto, ma Massimo ha voluto finirlo a tutti i costi dal momento che avevamo già appuntamento a Londra perché si pensava a un trapianto”. Sulle pagine di Repubblica, la sorella di Massimo Troisi, sempre parlando del film ha detto: “Un capolavoro. È stato il compimento della sua felicità spirituale. Quello del Postino è stato il tempo di una poesia straordinaria sotto tutti i punti di vista. Scelse di non sottoporsi a una visita al cuore perché, diceva: Io a ‘stu film ce voglio lassa stu’ core cà”.

