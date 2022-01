Alice Arcuri è Cecilia Tedeschi nel cast di Doc 2/ È ancora innamorata di Andrea Fanti?

Cecilia Tedeschi, infettivologa in Doc 2

Questa sera, giovedì 13 gennaio, inizia la “Doc – Nelle tue mani 2”, la fortunata fiction di Rai 1 con Luca Argentero. Tante le new entry dei nuovi episodi a partire da Alice Arcuri che interpreta la dottoressa Cecilia Tedeschi. Medico brillante, Cecilia preferisce il laboratorio al rapporto con i pazienti, che mette a rischio di contagi i dottori. La Tedeschi viene convocata all’Ambrosiano, a febbraio 2020, per un consulto nelle vesti di infettivologa. A Doc 2 l’inasprirsi dalla pandemia di Covid-19, obbligherà Cecilia a lavorare in pianta stabile in Medicina Interna, al fianco di Andrea. A differenza del dottor Fanti, però, Cecilia preferisce un modus operandi prettamente “scientifico”: non mancheranno tensioni tra le corsie dell’Ambrosiano.

Ma Cecilia Tedeschi è stentatamente legata al passato di Andrea Fanti (Luca Argentero): la dottoressa, infatti, è l’ex-coinquilina di Agnese (Sara Lazzaro) durante gli anni universitari. Durante quel periodo i tre erano inseparabile, ma quando Andrea si è fidanzato con Agnese, Cecilia non l’ha presa bene. Anche lei era innamorata di Andrea. E ora, costretti a lavorare insieme, le vecchie ferite potrebbero riaprirsi.

Chi è e carriera di Alice Arcuri

Cecialia Tedeschi è interpretata da Alice Arcuri, attrice genovese classe 1984. Negli ultimi anni ha recitato in numerose serie tv come “Petra” di Maria Sole Tognazzi, “Blanca” di Jan Maria Michelini e Giacomo Martelli, e “Tutta colpa di Freud” di Rolando Ravello. È apparsa anche nel film “I tre moschettieri” di Giovanni Veronesi.

