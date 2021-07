Alice De Bortoli, nuova fidanzata Aka7even?/ Avvistati a Milano: solo amici?

Lo scorso giugno Aka7even (al secolo Luca Marzano) è stato “beccato” in compagnia di un’ex allieva de “Il Collegio”. Durante l’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi, il cantante ha conosciuto la ballerina Martina Miliddi, dando vita a una delle storie più appassionanti ma anche tormentate del programma. Dopo tanti alti e bassi, è arrivato Raffaele Renda che piano piano ha fatto breccia nel cuore di Martina, che ha così lasciato Luca. Uscita dal programma Martina ha iniziato una relazione con Raffaele, mentre Aka7even ha dichiarato di essere single: “Il mio cuore non batte per nessuno, ma porto l’amore ovunque. Per me l’amore non è solo relazionarsi a una persona, ma anche vivere la vita in modo amorevole”, ha detto a Radio Italia.

Aka7even e Rosa Di Grazia, flirt dopo Amici?/ "Siamo simili": i fan sognano

Alice De Bortoli e Aka7even: amici o qualcosa di più?

Dopo Amici di Maria De Filippi, Aka7even si è dedicato alla sua musica, ma durante un firma copia a Milano il cantante è stato avvistato con Alice De Bortoli, ex protagonista della terza edizione de Il Collegio. Dopo il successo ottenuto con il docu-reality di Rai 2, Alice è diventata una vera e propria star di TikTok e di Instagram, dove conta più di due milioni di follower. Alice ha sempre avuto a cuore la sua privacy e ha evitato di mettere in mostra relazioni e frequentazioni, tra cui Simone Berlini nel 2018. Il selfie di Alice De Bortoli e Aka7even ha suscitato grande curiosità tra i loro fan, ma al momento tra i due non sembrano fidanzati.

LEGGI ANCHE:

Aka7even, dedica a Michele Merlo sul palco di Battiti Live 2021/ "Mi manchi è per te"Aka7even dopo Amici 20: "Mi sono diplomato"/ "Studiavo tra un Instore e l'altro"

© RIPRODUZIONE RISERVATA