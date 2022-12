Alice Neri, spunta quarto uomo/ È l’ex collega marocchino Mohamed: ci fu un incontro?

Il caso relativo alla morte di Alice Neri, la mamma di 32 anni data alle fiamme nella sua auto, si arricchisce di nuovi dettagli: c’è un quarto uomo che, secondo quanto emerso nel corso della puntata odierna di Ore 14, avrebbe incontrato la vittima il 17 novembre a Fossa di Concordia, in provincia di Modena. Il suo nome è Mohamed e pare che fosse un ex collega della donna. Il marocchino è sposato con un figlio.

L’uomo, in base a quanto raccontato da Nicholas Negrini, marito di Alice Neri, si era apertamente dichiarato quando lavoravano insieme ma era stato ripetutamente rifiutato dalla donna. L’ultimo incontro tra i due – non è chiaro per quali motivi – sarebbe dovuto avvenire proprio il giorno della scomparsa. “È vero, ci siamo visti il 17 novembre”, ha dichiarato Mohamed, contattato telefonicamente dalla redazione della trasmissione di Rai 2. Il marocchino attualmente è impiegato in una azienda diversa da quella in cui lavorava la vittima, ma non si reca a lavoro da dieci giorni. “È in malattia, mi invia periodicamente i certificati medici sul suo stato di salute”, ha confermato un rappresentante dell’impresa.

Alice Neri, spunta quarto uomo: non è indagato

Mohamed, il quarto uomo del caso relativo all’omicidio di Alice Neri, non sarebbe attualmente inscritto nel registro degli indagati. I nomi attualmente all’interno di quest’ultimo restano tre: quello del marito Nicholas Negrini; quello dell’amico Marco, con cui la vittima ha trascorso sette ore in un bar dopo essere uscita da lavoro; quello di Mohamed Gaaloul, un tunisino che avrebbe incontrato la donna proprio mentre si trovava con l’altro uomo e le avrebbe chiesto un passaggio. Quest’ultimo, attualmente, si trova in Svizzera, ma nega qualsiasi coinvolgimento nel caso.

Qual è, dunque, il ruolo del marocchino Mohamed nella vicenda? Non è chiaro se e in quale arco temporale successivo all’uscita dall’azienda di Alice Neri l’uomo l’abbia incontrata. Il fatto che i due dovessero vedersi, però, sembrerebbe essere appurato anche dalla versione di alcuni colleghi con cui aveva parlato a lavoro.











