Alice/ Quell’interpretazione tanto sentita de “Il cielo” (Lucio!)

Alice sarà una delle ospiti che Ron sceglierà di avere sul palco per realizzare il grande omaggio all’amico Lucio Dalla. Non solo il tour che l’ha portato in giro per l’Italia, ma anche un live speciale a Verona che l’anno scorso ha vissuto l’intervento di tanti artisti italiani. Fra chi lo conosceva in via diretta e chi invece lo ammirava grazie alla sua musica, tanti sono intervenuti sul palco di Lucio! per lasciare la propria impronta nella storia della musica. Il concerto evento verrà inoltre trasmesso in replica su Canale 5 nel primetime di oggi, domenica 25 agosto 2019. In questa occasione, Alice interpreterà due canzoni del repertorio di Dalla. Il primo sarà in coppia con Ron, Almeno pensami, ovvero il brano che l’artista ha presentato alla scorsa edizione del Festival di Sanremo, dando voce a un testo inedito dell’amico scomparso. Poco prima del gran finale della serata, Alice interpreterà una canzone più datata di Lucio e allo stesso tempo sempreverde, legata al suo sodalizio artistico con Gianni Morandi. Il brano è Il cielo del ’67, interpretato dai due cantanti 21 anni più tardi e presente nell’album Dalla/Morandi, scritto da Lucio in collaborazione con Gian Franco Reverberi e Sergio Bardotti.

Alice, Lucio!: il tributo con Il cielo

Il tributo di Alice a Lucio Dalla inizierà ben prima che Ron la coinvolga nel progetto dell’anno scorso, Lucio!. La cantante infatti sceglierà di interpretare Il cielo fin dal 2012, l’anno in cui il Maestro morirà lasciando fan e amici alle prese con una sofferenza senza fine. Nel settembre di quell’anno, Alice infatti incide il suo album Samsara, una raccolta di inediti composta da nove canzoni originali e tre cover, affiancando il tributo a Dalla a quelli a Giuni Russo e Califfi. Un periodo tra l’altro poco felice per Alice, che quell’estate si ritroverà a dover smentire alcune voci di corridoio che vedono Franco Battiato affetto da un malore di qualche tipo. Il cantante che proprio per lei era ritornato a scrivere dopo una lunga assenza, in realtà non ha mai avuto alcun problema di salute. Attualmente invece la cantante è impegnata nel suo Viaggio in Italia, il live internazionale in cui interpreta cover di diversi artisti immortali, come Giorgio Gaber, Fabrizio De Andrè e anche gli stessi Dalla e Battiato. Il successo dei concerti è stato tale che nelle ultime settimane alla programmazione iniziale è stata inserita anche una nuova tappa. Il prossimo 28 settembre, Alice sarà presente a Salsomaggiore Terme presso il Teatro Nuovo.

